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Formula 1 / Son dakika

Silverstone, F1 yarışına ev sahipliği yapmak için 15 milyon pound istedi

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Silverstone, F1 yarışına ev sahipliği yapmak için 15 milyon pound istedi
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 14:58

Son çıkan haberlere göre Silverstone ile Formula 1 yönetimi arasıdna yapılan görüşmeler pek de olumlu ilerlemeiyor.

BBC'nin son haberine göre Silverstone, F1'in 19 ve 26 Temmuz'da gerçekleştirmeyi planlanladığı İngiltere GP için "mantıksız" taleplerde bulunuyor.

Habere göre Silverstone, bu yaz İngiltere Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak için F1'den 15 milyon ücret talep etti. Bu, pistin genellikle etkinliğe ev sahipliği yapmak için Formula 1'e ödediği rakam.

Formula 1'in iki yarışla ilgili tüm maliyetleri karşılamaya hazır olduğu ve ayrıca bilet satışıyla ilgili kayıplarını ödemeye hazır olduğuna da yer verildi.

Böylelikle Silverstone, Formula 1'e yarışa ev sahipliği yapmak için ücret ödemediği gibi F1 yönetiminden para da alacak.

Silverstone'un istediği rakamda indirime gittiği ancak Liberty Media'nın ödemeye hazır olduğundan çok daha fazlasını istedikleri iddia edildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor ve Silverstone sözcüsü, "Silverstone ve F1, kapalı kapılar ardında İngiltere GP'nin gerçekleşmesi için birbirleriyle ve ilgili makamlarla diyalog içindeler." dedi.

Silverstone bu rakamda diretirse F1, Hockenheim, Imola ve Portimao gibi yarışa ev sahipliği yapmak için fırsat bekleyen pistlere yönelecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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