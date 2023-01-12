Silverstone, Britanya GP'sini dört güne çıkarmak istiyor

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Britanya Grand Prix'si, geçen yıl taraftarların spor etkinliklerine geri dönmesinden bu yana, serinin gördüğü ilgiyle birlikte F1 takvimindeki en popüler yarışlardan biri haline geldi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz'in kazandığı geçen yılki yarış için üç gün boyunca 400.000 kişilik rekor bir seyirci kitlesi kaydedildi ve her gün 100.000 sınırı aşıldı.

Ancak Silverstone'un patronu, taraftarlara pistte geçirdikleri süre boyunca daha da fazla yarış aksiyonu sunmak amacıyla Britanya Grand Prix'sini dört güne çıkarmayı planlıyor.

Her ne kadar F1 yarış formatı geleneksel cuma-cumartesi-pazar planına bağlı kalacak olsa da, pistin perşembe günü de kullanılabilir hale getirilmesi destek kategorileri için daha fazla alan sağlayacaktır.

Benzer bir yaklaşım; perşembe günü Supercars, Porsche Carrera Cup ve S5000 gibi serileri dahil etmek için dört günlük pist aksiyonu düzenleyen Avustralya Grand Prix'si için de benimsendi.

Silverstone'un genel müdürü Stuart Pringle, perşembe günü Birmingham'daki Autosport International'ın ana sahnesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonunu uzatmak istiyoruz."

“Formula 1 için çok çalışıyorum ve hafta sonu formatını değiştirmeleri gerektiğine inanıyorum. 'FIA'nın işi bu, sistem testlerini falan yapmak zorundalar' diyorlar -o zaman bir gün önce yapabilirler."

“Perşembe günü bir şeyler yapmalıyız, gelip bir şeyler görmek isteyen çok sayıda insan var ve üç gün gerçekten yeterli değil."

“Bunu bir haftalık festivalin en büyük, en iyi parçası haline getirmeliyiz. İnsanlar salı günü Silverstone'a gelip çadır kuruyorlar ve hepsi bu, artık içerideler."

Fans gather to celebrate at the end of the race Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Pringle'a göre bu yılki Britanya Grand Prix'sinde 'daha yüksek fiyatlı' biletler haricinde tüm biletler satıldı ve bu da F1'in şu anki yükseliş trendine uygun olarak yarışların çoğuna tam katılımla sonuçlandı.

Pist, pistteki aksiyon bittikten sonra müzik etkinliklerine daha fazla ağırlık verilmesi de dahil olmak üzere, yarış hafta sonuna katılan taraftarlara daha geniş bir teklif sunulmasını sağlamak için birkaç yıldır çalışıyor.

Pringle, Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinin geleceğinin şüpheli göründüğü önceki yıllara kıyasla 'talihlerinde büyük bir değişiklik' olduğunu belirterek, F1'in sahipleri Liberty Media'nın 2017'de seriyi satın almasından bu yana sergilediği yaklaşımı övdü.

Pringle, "Pazar günü tüm biletleri satacağımız kesin."

“Birkaç yıl önce cumartesi günü biletlerini de tamamen satmaya başladık ve şimdi neredeyse cuma biletlerini de satıyoruz. Kârımızın olduğu yer burası. Ve eğer kâr elde etmezseniz, altyapıya yeniden yatırım yapamazsınız."

“40 yıl boyunca İngiliz Yarış Sürücüleri Kulübü, Grand Prix'den kâr elde edemedi. Şimdi, F1'in sahiplerinin organizatörü ezmenin kendi çıkarlarına olmadığı görüşüne sahip olduklarını ve İngiliz Yarış Sürücüleri Kulübü'nün tüm parasını tesislere geri yatırmayı kabul ettiklerini söylemekten memnuniyet duyuyorum."

“Eğer daha iyi tesisler kurarsak, taraftarların daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlarız ve eğer taraftarlar için daha iyi olursa, bu

şampiyona için de daha iyi olur ve herkes kazanır."