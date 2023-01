Silverstone, Britanya GP'sini dört güne çıkarmak istiyor

Britanya Grand Prix'si, geçen yıl taraftarların spor etkinliklerine geri dönmesinden bu yana, serinin gördüğü ilgiyle birlikte F1 takvimindeki en popüler yarışlardan biri haline geldi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz'in kazandığı geçen yılki yarış için üç gün boyunca 400.000 kişilik rekor bir seyirci kitlesi kaydedildi ve her gün 100.000 sınırı aşıldı.

Ancak Silverstone'un patronu, taraftarlara pistte geçirdikleri süre boyunca daha da fazla yarış aksiyonu sunmak amacıyla Britanya Grand Prix'sini dört güne çıkarmayı planlıyor.

Her ne kadar F1 yarış formatı geleneksel cuma-cumartesi-pazar planına bağlı kalacak olsa da, pistin perşembe günü de kullanılabilir hale getirilmesi destek kategorileri için daha fazla alan sağlayacaktır.

Benzer bir yaklaşım; perşembe günü Supercars, Porsche Carrera Cup ve S5000 gibi serileri dahil etmek için dört günlük pist aksiyonu düzenleyen Avustralya Grand Prix'si için de benimsendi.

Silverstone'un genel müdürü Stuart Pringle, perşembe günü Birmingham'daki Autosport International'ın ana sahnesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonunu uzatmak istiyoruz."

“Formula 1 için çok çalışıyorum ve hafta sonu formatını değiştirmeleri gerektiğine inanıyorum. 'FIA'nın işi bu, sistem testlerini falan yapmak zorundalar' diyorlar -o zaman bir gün önce yapabilirler."

“Perşembe günü bir şeyler yapmalıyız, gelip bir şeyler görmek isteyen çok sayıda insan var ve üç gün gerçekten yeterli değil."

“Bunu bir haftalık festivalin en büyük, en iyi parçası haline getirmeliyiz. İnsanlar salı günü Silverstone'a gelip çadır kuruyorlar ve hepsi bu, artık içerideler."

Fans gather to celebrate at the end of the race

Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images