Silverstone, Britanya GP için son karar tarihi belirledi

COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020 Formula 1 takviminin ilk sekiz yarışı ertelenme ve iptal edilme durumları ile karşı karşıya kalmıştı.

17-19 Temmuz'da yapılacak olan Britanya Grand Prix'si konusunda ise herhangi bir karar verilmese de, aralarında Tokyo'da yapılacak olan Olimpiyatların da bulunduğu, yazın yapılacak olan pek çok sportif organizasyon iptal edilmişti.

Britanya Grand Prix'sinin organizatörleri, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada yarış ile ilgili verilecek kararın Nisan sonuna kadar alınması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Silverstone ve Formula 1 yönetimi an itibariyle devam eden durumlar hakkında yakın temas halinde ve 17-19 Temmuz'da yapılacak olan Britanya Grand Prix'si konusunda çalışma halindedir."

"Temmuz'da yapılacak olan diğer İngiliz sportif organizasyonlarının iptal olma kararını saygıyla karşılıyoruz, ancak onların lojistik ve sportif hazırlıkları Silverstone'un hazırlıklarından farklı ve böylece, son kararımız ile ilgili olan zaman aralığımız Nisan sonuna kadar uzamış oluyor."

"Taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve F1 camiasının güvenliği bizim için öncelik olmaya devam edecek ve biz, doğru otoriteler ile görüşmeler yapmaya devam edeceğiz."

F1 tarafından geçen hafta yapılan açıklamada CEO Chase Carey, takvimin yaz ayında başlayıp 15-18 yarıştan oluşmasını planladığını söylemişti.

An itibariyle 14 Haziran'da yapılacak olan Kanada Grand Prix'si sezonun ilk yarışı olarak öne çıkıyor. Fransa ve Avusturya yarışları için de bir karar alınmazken iki yarış birden takvimde Silverstone'un önünde yer alıyor.

İngiltere'deki tüm büyük spor organizasyonları, ülkenin COVID-19 salgını politikası sebebiyle karantinada olması ile beraber durdurulmuş durumda.

Britanya Grand Prix'si öncesi yapılacak olan Wimbledon Turnuvası üzerine herhangi bir karar verişmiş olmasa da an itibariyle turnuva hakkında yapılan acil görüşmeler üzerine, çim zeminde oynanan Grand Slam turnuvasının da iptal edilmesi öngörülüyor.

Futbolda Premier Lig ise 30 Nisan'a kadar durduruldu ancak alt liglerdeki maçların devam etmesi üzerindeki endişeler, İngiltere Futbol Birliği'nin alt ligleri iptal etme durumunu gözden geçirmesine yol açtı.