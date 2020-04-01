Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
239 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Silverstone, Britanya GP için son karar tarihi belirledi

paylaşım
yorumlar
Silverstone, Britanya GP için son karar tarihi belirledi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Nis 2020 13:03

Silverstone pisti yönetimi, Britanya Grand Prix'sinin yapılma durumu konusunda Nisan sonuna kadar bir cevap beklediğini söyledi.

COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020 Formula 1 takviminin ilk sekiz yarışı ertelenme ve iptal edilme durumları ile karşı karşıya kalmıştı. 

17-19 Temmuz'da yapılacak olan Britanya Grand Prix'si konusunda ise herhangi bir karar verilmese de, aralarında Tokyo'da yapılacak olan Olimpiyatların da bulunduğu, yazın yapılacak olan pek çok sportif organizasyon iptal edilmişti. 

Britanya Grand Prix'sinin organizatörleri, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada yarış ile ilgili verilecek kararın Nisan sonuna kadar alınması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Silverstone ve Formula 1 yönetimi an itibariyle devam eden durumlar hakkında yakın temas halinde ve 17-19 Temmuz'da yapılacak olan Britanya Grand Prix'si konusunda çalışma halindedir."

"Temmuz'da yapılacak olan diğer İngiliz sportif organizasyonlarının iptal olma kararını saygıyla karşılıyoruz, ancak onların lojistik ve sportif hazırlıkları Silverstone'un hazırlıklarından farklı ve böylece, son kararımız ile ilgili olan zaman aralığımız Nisan sonuna kadar uzamış oluyor."

"Taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve F1 camiasının güvenliği bizim için öncelik olmaya devam edecek ve biz, doğru otoriteler ile görüşmeler yapmaya devam edeceğiz."

F1 tarafından geçen hafta yapılan açıklamada CEO Chase Carey, takvimin yaz ayında başlayıp 15-18 yarıştan oluşmasını planladığını söylemişti. 

An itibariyle 14 Haziran'da yapılacak olan Kanada Grand Prix'si sezonun ilk yarışı olarak öne çıkıyor. Fransa ve Avusturya yarışları için de bir karar alınmazken iki yarış birden takvimde Silverstone'un önünde yer alıyor. 

İngiltere'deki tüm büyük spor organizasyonları, ülkenin COVID-19 salgını politikası sebebiyle karantinada olması ile beraber durdurulmuş durumda. 

Britanya Grand Prix'si öncesi yapılacak olan Wimbledon Turnuvası üzerine herhangi bir karar verişmiş olmasa da an itibariyle turnuva hakkında yapılan acil görüşmeler üzerine, çim zeminde oynanan Grand Slam turnuvasının da iptal edilmesi öngörülüyor.  

Futbolda Premier Lig ise 30 Nisan'a kadar durduruldu ancak alt liglerdeki maçların devam etmesi üzerindeki endişeler, İngiltere Futbol Birliği'nin alt ligleri iptal etme durumunu gözden geçirmesine yol açtı. 

Sonraki haber
Grosjean: "Netflix serisi Steiner'in liderlik vasıflarını gösterdi"

Önceki haber

Grosjean: "Netflix serisi Steiner'in liderlik vasıflarını gösterdi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
72 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin DAS'a benzer sisteminin adı PAS'mış

2s
2
Formula 1

Grosjean: "Netflix serisi Steiner'in liderlik vasıflarını gösterdi"

1s
3
Formula 1

Silverstone, Britanya GP için son karar tarihi belirledi

6dk
4
Formula 1

Marko: "Yanlış anlaşıldım"

5
Formula 1

F1, yeni sezona Silverstone'da başlamayı düşünüyor

Son Videolar

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

Son Haberler

Silverstone, Britanya GP için son karar tarihi belirledi
F1

Silverstone, Britanya GP için son karar tarihi belirledi

Grosjean: "Netflix serisi Steiner'in liderlik vasıflarını gösterdi"
F1

Grosjean: "Netflix serisi Steiner'in liderlik vasıflarını gösterdi"

Ferrari'nin DAS'a benzer sisteminin adı PAS'mış
F1

Ferrari'nin DAS'a benzer sisteminin adı PAS'mış

Marko: "Yanlış anlaşıldım"
F1

Marko: "Yanlış anlaşıldım"

Brembo, Pirelli'den hisse satın aldı
F1

Brembo, Pirelli'den hisse satın aldı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.