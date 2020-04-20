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Formula 1 / Son dakika

Silverstone arka arkaya iki yarış yapmayı planladığını doğruladı

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Silverstone arka arkaya iki yarış yapmayı planladığını doğruladı
Ekleyen:
, Editör
20 Nis 2020 06:21

Silverstone organizatörleri, koronavirüsle ilgili mevcut durum sonrası ark arkaya iki yarış yapmayı planladıklarını doğruladı.

İngiltere Grand Prix'sinin organizatörleri, gerekirse bu sezon Silverstone'da arka arkaya iki yarışa ev sahipliği yapacaklarını doğruladı ve şu anda bu teklifi Formula 1 Grubu ile tartışıyorlar.

Pistin yöneticisi Stuart Pringle, arka arkaya iki F1 yarışına ev sahipliği yapmaya yönelik planlamaya ve ön hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Pringle, “Bir hafta sonunda iki yarış ve arka arkaya iki yarış da dahil olmak üzere her türlü ihtimali tartıştık."

"Bu etkinlikleri gerçekleştirebileceğimize tamamen güveniyorum. Çok fazla deneyimimiz var, çok fazla bilgiye sahibiz ve bunu kesinlikle kullanabiliriz.” dedi.

Formula 1, Silverstone'daki yarışları kapalı kapılar ardında yapmayı planlıyor ve temelde bu yarışları gerçekleştirmek istemelerinin temel sebebi tam bir şampiyonaya sahip olmak istemeleri. Hedef 19 yarış yapmak.

"F1, şampiyona için çözümün ne olduğunu bulmak ve denemek için çok çalışıyor."

"Onlarla düzenli temas halindeyiz ve 'Bir ya da iki yarış yapabilir misiniz? Kapalı kapılar ardında olabilirler mi?' diye soruldu. Cevap kesinlikle, her şeye ama her şeye bakmaya açık olduğumuz."

Pringle, yeni F1 takviminin Mayıs ayının başında belli olmasını bekliyor.

“Bence F1, Mayıs ayının başlarında takvime karar verecek. Birden fazla yarışı başarılı şekilde yapma fırsatı sunan herhangi bir çözüm olmadıkça işleri tekrar başlatamazlar. Eğer taraftarlara ev sahipliği yapacak altyapıya sahip olmamız gerekmiyorsa, bu süre zarfı bize uygun olur.”

Pringle ayrıca, her türlü kararın hükümet tavsiyelerine ve kamu güvenliğine uygun olması gerektiğini de ekledi.

“Yarışa geri dönüşle ilgili herhangi bir tartışmanın uygun olması önemli. Aksi takdirde evde kalma konusundaki ana mesajı dağıtma riskiyle karşı karşıya kalacağız ve bunu yapmak istemiyoruz.”

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Editör Kemal Şengül

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