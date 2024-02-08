Silverstone 2034'e kadar Formula 1 takviminde!
Son yıllarda cadde pistlerinin sayısı artarken sevindirici haber Silverstone'dan geldi.
Formula 1 ve Liberty Media yönetimi takvimdeki cadde pistlerinin sayısını arttırırken hem taraftarların hem de pilotların sevdiği pistlerin geleceği her geçen gün merak ediliyor.
Son olarak Madrid'in takvime katılmasıyla bu merak daha da artarken bugün bütün Formula 1 dünyasının içini rahatlatacak bir haber geldi.
Silverstone yönetiminden yapılan açıklamada 'en az 2034 yılına kadar takvimde' olacaklarını bildirildi.
Pist yönetimi bu açıklamayı İngiliz pilotlar George Russell ve Lando Norris ortaklığında çekilen bir video ile paylaştı.
İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet hava kuvvetlerine ev sahipliği yapan pist takvimde en uzun süredir yarış yapılan pistlerden de birisi.
Son yıllarda yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın da etkisiyle her yıl seyirci rekoru kırılan pistte taraftarlar takvimin en coşkuluları arasında yer alıyor.
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