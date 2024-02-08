Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Silverstone 2034'e kadar Formula 1 takviminde!

Son yıllarda cadde pistlerinin sayısı artarken sevindirici haber Silverstone'dan geldi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
A scenic view of Silverstone from the pit straight grandstand

Formula 1 ve Liberty Media yönetimi takvimdeki cadde pistlerinin sayısını arttırırken hem taraftarların hem de pilotların sevdiği pistlerin geleceği her geçen gün merak ediliyor.

Son olarak Madrid'in takvime katılmasıyla bu merak daha da artarken bugün bütün Formula 1 dünyasının içini rahatlatacak bir haber geldi.

Silverstone yönetiminden yapılan açıklamada 'en az 2034 yılına kadar takvimde' olacaklarını bildirildi.

Pist yönetimi bu açıklamayı İngiliz pilotlar George Russell ve Lando Norris ortaklığında çekilen bir video ile paylaştı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet hava kuvvetlerine ev sahipliği yapan pist takvimde en uzun süredir yarış yapılan pistlerden de birisi.

Son yıllarda yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın da etkisiyle her yıl seyirci rekoru kırılan pistte taraftarlar takvimin en coşkuluları arasında yer alıyor.

 
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alman basını: "Horner ve Newey arasındaki ilişki bozuldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi

Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi

Formula 1

Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi

Galeri: Alpine A424

Galeri: Alpine A424

WEC
Alpine launch

Galeri: Alpine A424 Galeri: Alpine A424

Galeri: Alpine A524

Galeri: Alpine A524

Formula 1
Alpine launch

Galeri: Alpine A524 Galeri: Alpine A524

Son Haberler

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

F1 Formula 1
Alpine launch

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

F1 Formula 1

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

F1 Formula 1

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor" Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

XES Extreme E

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor! Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol