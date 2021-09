Silverstone, 2022 Britanya Grand Prix'sinin tarihlerini açıkladı

F1 henüz 2022 sezonuna dair geçici takvimi açıklamadı ancak Britanya Grand Prix'si, Cuma günü Silverstone'un yaptığı duyuruyla beraber, gelecek yılki Grand Prix'nin tarihini açıklayan ilk yarış olacak.

2022 Britanya Grand Prix'si, mevcut şartlarda 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Britanya Grand Prix'si, yarışın Nisan ayında yapılığı 2000 yılından bu yana geleneksel olarak Temmuz ayında yapılıyor. 2022 için planlanan tarihler, yarışın ilk kez Temmuz ayının bu kadar erken bir noktasında yapılacağı anlamına geliyor.

Bu yılki yarış 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti ve yeni tarihler, yarışın iki hafta önce yapılacağını işaret ederken, Temmuz ayında diğer yarışların yapılması için potansiyel bir aralık açılmış olacak.

Silverstone, geçen yıl seyircisiz geçen iki yarışın ardından bu yıl tam kapasite ile Formula 1'e ev sahipliği yapmış ve taraftarlar tribünleri tamamen doldurmuştu.

Toplamda 140 bin taraftar piste geldi ve Lewis Hamilton'ın kendi ülkesinde kazandığı yarışı yerinde seyretti. 2022 yarışının biletleri de yakında satışa sunulacak.

Önümüzdeki haftalarda takımlara 2022 takviminin ilk taslağının verilmesi planlanıyor.

The RAF aerobatic display team, the Red Arrows, perform for the crowds in their BAE Systems Hawk T.Mk.1A's

Photo by: JEP / Motorsport Images