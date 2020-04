Silverstone, 2020'de iki F1 yarışı yapmaya hazır

Formula 1 yönetimi, takvimden düşen yarışlar yerine bir hafta sonunda iki yarış yapmayı böylece yarış sayısını mümkün olduğunca çok sayıda tutmayı görüşüyor.

Bunun için geçişe el verişli pistlerin seçileceği düşünülüyor ve seçeneklerden ilk Silverstone olacak görünüyor.

Silverstone'un patronu Stuart Pringle, Formula 1'in patronlarından böyle bir teklif almaları halinde 2020'de birkaç ek yarış yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Pringle, “Formula 1’deki insanlara, an itibariyle olan durumda kendileriyle her türlü çalışmaya hazır olduğumuzu söyledim, onlar her şekilde bu şampiyona için en iyisini düşünüyorlar."

"Çoğu takım pistten bir taş mil ötede. Bu yüzden lojistik anlamda birkaç yarış yapmak çok kolay."



"Devamlı bir altyapımız var, çoğu çalışan her gün evinden gelebilir. Bu yüzden onlara bu konuda yardım edebilirsek, bunu yapmaktan memnuniyet duyarız." dedi.

Belçika GP'de de ikinci bir yarış yapılma ihtimali bulunuyor.