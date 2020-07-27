Silverstone, 2020'de 12 yarış yapmayı teklif etmiş

Northamptonshire'daki pist, önümüzdeki iki hafta sonunda iki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak ve böylelikle Red Bull Ring'den sonra bir başka pistte daha iki yarış gerçekleştirilmiş olacak. Ayrıca Red Bull Ring ve Silverstone arasında bir Macaristan yarışı da yapılmış durumda.

F1'in, COVID-19 salgınının etkisini arttırması halinde şampiyonayı durdurma kararı verebilir ve böyle bir durumda FIA'nın bunu bir şampiyona olarak ilan etmesi için minimum sekiz yarış gerekiyor.

Algarve, Nurburgring ve Imola yakın zamanda 2020 takvimine eklendiler. Şu anda F1 takviminde toplamda 13 yarış var. Ortadoğu'daki Bahreyn ve Abu Dhabi'nin de önümüzdeki günlerde doğrulanmasıyla takvimin son hali ortaya çıkacak.

Silverstone'un genel müdürü Pringle, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada pistin F1 ile yaptığı görüşmelerden bahsetti.

Pringle, "Biz elimizden geldiği sürece yardım edeceğiz demiştik. Tabii ki sunulan istekler mantık sınırları içerisinde olmalıydı."

“Ancak bir noktada, pisti birkaç ay boyunca kullanılabilir hale getirmeyi teklif ettik."

"Eğer şampiyonayı tek bir konumda yapabiliyorsanız, ki bir noktada ellerindeki tek çözüm buydu, İtalyan ve İsviçreli takımlar ve Pirelli ekibi Silverstone'a gelerek birkaç ay burada kalabilirlerdi. Televizyon için gerekiyorsa da Silverstone'da 12 yarış yaparlardı."

"Görüş çabucak ele alındı ve elbette biraz sıkıcı olurdu. Ama bize döndüler ve 'aslında iki yarış oldukça yardımcı olacak' dediler."

"Ve eğer karantinayı, yani adını ne koyarsanız, iki pistte ilk dört yarışı yapmayı başarırsanız, şampiyona olması için gereken 8 yarışın yarısını yapıp işin büyük bir kısmını halledersiniz." dedi.