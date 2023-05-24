Silikon Vadisi tarzı bir kampüs oluşturmak, Mercedes için neden bu kadar önemli?

Ancak Alman üretici, W14'te büyük bir güncelleme yapacağı Monako GP öncesinde Brackley fabrikasında da büyük değişiklikler yapmayı planladığını açıkladı.

2017'den bu yana tesislerini iyileştirmeye yönelik 70 milyon sterlinlik anlaşmanın bir parçası olarak Mercedes, kampüsünün şimdiye kadarki en büyük revizyonuna yeşil ışık yaktı.

Bu kapsamda Mercedes tesisini daha yaya dostu hale getirmeyi planlıyor ve ekibin çalışma ortamını iyileştirmeye yardımcı olmak için yeni pazarlama binaları, eğlence tesisleri ve restoranlar inşa edilecek. Yenileme çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesi umut ediliyor.

Takım patronu Toto Wolff, tesis tamamlandığında onun sadece F1'deki en iyi fabrika olmasını istemediğini, Silikon Vadisi'ne bile rakip olmasını istediklerini söylüyor.

Motorsport.com'a verdiği özel bir röportajda Wolff, "Sporumuzdaki rakiplerimize göre kendimizi yönlendirmiyoruz."

"Amerika Birleşik Devletleri'nden tanıdığımız en iyi teknoloji kampüslerine yöneliyoruz. Hedefimiz böyle." dedi.

Mercedes factory Photo by: Mercedes AMG

Daha kuşkucu insanlar için, özellikle takımların araçlarını daha hızlı hale getirmek için mümkün olan her kuruşunu kullanmaları gerektiği bütçe sınırı döneminde, bu şekilde harcama yapmak oldukça anlamsız görünebilir.

Gridin mevcut rekabet seviyesine bakarsak, yeni bir güncellemeyle saniyenin sadece onda biri hızlanmak Cumartesi öğleden sonra birkaç pozisyon kazandırabilir.

Ancak Mercedes fabrika revizyonunun arkasındaki motivasyon hakkında anlaşılması gereken önemli olan şey, bunun bugünkü aracını daha hızlı yapmakla ilgili olmadığı, yarın daha hızlı olmasını sağlamakla ilgilidir.

Wolff, Brackley'deki değişikliklerin ardındaki motivasyonun, F1'deki en iyi beyinlerin çalışmak istediği bir yere dönüşmekle ilgili olduğu gerçeğini gizlemiyor.

F1'in bütçe sınırı uygulamasının etkileri arttıkça (ve kampüs değişiklikleri gibi tesis inşaatı kuralların bütçe sınırı dışında kaldığından) takımların fark ettiği bir şey var, o da en iyi personeli çekmek ve aynı zamanda onları elde tutmak için artan bir rekabet söz konusu.

Wolff, yeni kampüsün tasarımında sponsorlara güzel bir şey göstermek veya herhangi bir mimari ödül kazanmak gibi bir amaçlarının olmadığını vurguluyor.

Bunun yerine, değişikliğin arkasında Brackley'i en iyi insanların çalışmak isteyeceği bir yer haline getirecek pratik nedenler var.

Wolff, "Bir kampüsün estetiğine asla kapılmamalısınız. Bu ana öncelik haline geldiğinde, insanlar için en iyi olana konsantre olmanız gerekir."

"Bu aynı zamanda yetenekleri elde tutma, işe alma ve çekici bir işveren olma mücadelesidir. Bu bizim neye adanmış olduğumuzu ve yaptığımız şeyin tüm çalışanlarımız için olduğunu gösterir. Sınıfının en iyisi bir teknoloji kampüsü olmasını istiyoruz." dedi.

Mercedes factory aerial view Photo by: Mercedes AMG

Diğer endüstrilerin sunduklarına rakip olan bir şey ortaya çıkarmak, Wolff'un önemli olduğunu düşündüğü bir şey çünkü bütçe sınırı F1 istihdamının doğasını değiştirmiş durumda.

Geçmişte F1 en iyi beyinler için çok çekiciydi çünkü ücretler diğer sektörlere kıyasla çok yüksekti ancak bütçe sınırının gelmesinin ardından artık durum böyle değil.

Personel maaşlarının bütçe sınırı kurallarına dahil olmasıyla birlikte takımlar, personel giderlerini süper cazip kılmakla yıllık harcamalarının büyük bir kısmının aracı geliştirmeye devam etmesini sağlama ihtiyacı arasında denge kurmak zorunda.

Artık en iyi yeteneklerle anlaşmak için ortaya boş çek koyulamıyor, bu nedenle takımların en iyi isimleri kendilerine katılmaya teşvik etmenin başka yollarını araması gerekiyor. Bu, bazen onları diğer sektörlerden kazanmak anlamına da gelebilir.

Wolff, "En iyi insanları çekmemiz ve elimizde tutmamız gerekiyor. Bütçe sınırıyla birlikte, insanlara diğer sektörlerde olduğu gibi ödeme yapma olanaklarının bazen sınırlı olduğunu gördük."

"Bütçe sınırı konusunda artık açıkça rekabetçi olmadığımız alanlar var. Ve burada en iyi insanlara sahip olmanın ne kadar önemli olduğu ileriye dönük ilerlemek için ele almamız gereken bir konu."

"Formula 1, yalnızca F1'de çalışmak için değil, aynı zamanda Birleşik Krallık'taki herhangi bir mühendislik endüstrisinden daha fazla kazanabilmek için her zaman istek uyandıran bir ortamdı." dedi.

Mercedes'in enflasyona paralel olarak (şu anda yaklaşık %10 seviyesinde) personel için maaş artışı vermesinin ardından, takımın personele yaptığı yatırım açıkça görülüyor.

Bu yüzden Mercedes'in neden arkasına yaslanıp fabrikasını olabilecek en iyi hale getirmeye çalışmamayı göze alamadığı açık.

Wolff, "Öğrenmemizin kaynağı, 'Bugün nasıl çalışıyoruz?' sorusudur."

"Size en ilham verici ve yaratıcılığı tetikleyen bir ortam sağlayan çekici bir iş yerini nasıl oluşturabiliriz? Sizleri evden daha az, burada ise daha çok çalışmaya teşvik eden alanları nasıl sağlayabiliriz?"

"Spor salonunun, aracın daha hızlı olmasını sağlamayacağını söyleyebilirsiniz. Ancak spor salonu insanları daha mutlu ediyorsa ve insanlar bu sayede çalıştıkları yerden keyif alıyorsa, bu bir aracı daha hızlı yapar." dedi.

Mercedes factory aerial view Photo by: Mercedes AMG