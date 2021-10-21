Sidney, F1 yarışına ev sahipliği yapmak için zorluyor

Seven Network’ün Sidney’deki yerel TV haberleri, şu anda New South Wales (Yeni Güney Galler) hükümetinin Avustralya'nın Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma teklifini değerlendirdiğini bildirdi.

Bu teklifin en can alıcı noktası ise Sidney’nin dünyaca ünlü limanından geçen Monako tarzında bir cadde pisti olması.

Habere göre şehrin COVID-19 sonrası normalleşme sürecini hızlandırmak adın NSW hükümeti, büyük çaplı etkinliklere onlarca milyon dolar harcamak istiyor ve bu kapsamda, Avusturya GP teklifi hakkında “üst düzey görüşmeler yapılıyor”.

Özellikle Sidney ve NSW, pandemiden oldukça etkilendi. Şehir, aşılanma oranlarının artmasıyla kapanmadan sadece birkaç hafta önce çıktı.

NSW’nin Yatırım Bakanı Stuart Ayres’in ise F1 ile ilgili bu sürece liderlik ettiği öğrenildi.

7News, yetkililerin görüşmelerin gerçekleştiğini doğruladığını ancak cadde pisti fikri detaylıca incelenene kadar bu konuda yorum yapmayacaklarını söyledi.

Şehrin batısında yer alan Sidney Motorsport Park pisti de Sidney GP için bir bir seçenek fakat “meşhur Monako yarışının Avustralya versiyonunun yaratılması” tercih ediliyor.

Sidney’nin Avustralya Grand Prix’sinde ev sahipliği yapabileceği en erken tarih 2026 gibi gözüküyor çünkü Avustralya Grand Prix Organizasyonunun Melbourne ile 2025’e kadar süren bir kontratı bulunuyor.

Ayrıca bu, Sidney’nin Grand Prix’ye ev sahipliği yapmak isteğini ortaya koyduğu ilk sefer değil.

Sidney’nin son dönemde Formula 1 yarışına en yakın olduğu zaman 2005’te Mark Webber’in Sidney Liman Köprüsünde Williams ile gösteri sürüşü yapmasıydı.

1996’dan bu yana Avustralya Grand Prix’si Melbourne’da düzenleniyor.

Adelaide ilk tur: Ralf Schumacher önde, erkek kardeşi Michael 1 / 1 Fotoğraf: BMW AG