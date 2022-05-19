Sicard, FIA sportif direktörü olarak görevine Monako GP'de başlayacak

Haberi dinle

Geçen ay belirtildiği üzere Sicard, geçen yılki Abu Dhabi GP'de ortaya çıkan tartışmaların ardından oluşturulan bu yeni pozisyona atanan isim oldu.

Uzun yıllardır DAMS takımının yöneticiliğini yapan Sicard, pazartesi günü itibariyle Fransız şirketteki görevinden ayrılacak ve FIA için çalışmaya başlayacak.

FIA sportif direktörü unvanı daha önce Michael Masi tarafından kontrol edilen rollerden biriydi. Fakat iş tanımı tamamen yenilendi ve FIA içerisindeki kilit görevlerden birisi haline geldi.

Bu görevin F1'deki sorumlulukları arasında sportif düzenlemelerin yazılması ve güncellenmesinin yanı sıra, FIA adına yarış yönetimi ile kontrolü gibi önemli süreçler yer alıyor Aynı zamanda işi F2, F3 ve F4'te de benzer olacak.

Sicard daha önce F1'de hiç rol almadı, ancak sporun diğer anlarında çok fazla deneyim kazandı ve birkaç mevcut Formula 1 pilotu ile çalıştı.

İşletme mezunu olan Sicard, 1991 yılında pazarlama rolünde Renault'ya katıldı ve 2001 yıl sonra Renault Sport'a geçti. Burada 2005'ten 2007'ye kadar 3 sezon boyunca varlığını sürdüren World Series by Renault şampiyonasının oluşturulması ve yönetiminde rol aldı. Bu seride Sebastian Vettel, Robert Kubica ve Pastor Maldonado gibi bazı önemli pilotlar ile çalıştı.

Sicard, 2007'de WEC'e geçti ve 2011'e kadar Oak Racing LMP2'nin genel müdürlüğünü yaptı. 2012'de yine genel müdür rolünde DAMS'a katıldı. 2012 ve 2014'te DAMS, Davide Valsecchi ve Jolyon Palmer ile şampiyonluğa ulaştı.

Seri, 2017'de isim değiştirip F2'ye dönüştüğünden bu yana DAMS'ın en iyi sonucu Nicholas Latifi'nin 2019'daki şampiyona ikinciliği oldu, DAMS o sene takımlar şampiyonluğunu da elde etti.

Formula Renault 3.5'ta ise 2013'te Kevin Magnussen, 2014'te Carlos Sainz DAMS ile şampiyon olan pilotlar arasına isimlerini yazdırdılar. Sicard'ın çalıştığı pilotlar arasında Alex Albon ve Pierre Gasly'de yer alıyor.

Formula E takımı e.DAMS ise arka arkaya üç takımlar şampiyonluğu kazandı.

Kevin Magnussen, DAMS Photo by: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency