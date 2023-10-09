Sıcak çarpması nedeniyle Katar GP'den çekilen Sargeant taburcu edildi

Sargeant, son yılların en zor yarışı olarak görülen Katar'da ciddi dehidrasyon ve sıcak çarpmasından muzdarip birkaç sürücüden biriydi.

Amerikalı çaylak başlangıçta yarışa devam etmek istese de, ekibiyle görüştükten sonra 42. turda yarıştan çekilmeyi tercih etti.

Sargeant, tıpkı diğer bazı sürücüler gibi F1'in sağlık personeli tarafından kontrol edildi ve taburcu edildi.

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Amerikalı sürücünün hafta başından bu yana hasta olduğundan bahseden Williams, yarışta ciddi dehidrasyona maruz kaldığını da belirtti.

Sargeant ise, taburcu edildikten sonra basın karşısına çıktı ve kendisini çok kötü hissettiğini kabul etti.

Amerikalı sürücü, "Önemli olan Alex ve benim iyi olmamız."

"Tüm hafta boyunca kendimi iyi hissetmedim ve bu sıcakta susuz kalmam bana yardım etmedi."

"Yapmak istediğim son şey yarıştan çekilmekti ama sağlığımı ön planda tutmak zorundaydım."

"Bitiş çizgisine ulaşamadığım için takımdan özür dilerim. Tüm hafta sonu boyunca bu yoğun koşullarda inanılmaz bir iş çıkardılar."

"Tamamen iyileşmek için önümüzdeki haftayı kullanacağım ve ardından Austin'de geri döneceğim."

"O yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Alex Albon da kapalı parkta aracından çıkmakta zorlanmış ve mekanikerlerinin yardımıyla kokpitin dışına çıkmıştı.

Taylandlı sürücünün durumunun iyi olduğunu belirten Williams, onun da taburcu edildiğini açıkladı.