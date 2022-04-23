Shwartzman, herhangi bir F1 seansına İsrail lisansı ile katılacak

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Ferrari, Şubat ayında 2021 Formula 2 ikincisi Shwartzman'ın toplam iki antrenman seansında piste çıkacağını duyurmuştu. Ancak Şubat ayının sonlarına doğru Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat başlattı ve FIA harekata tepki olarak Rus pilotlar için birtakım kurallar getirdi.

FIA, Rus pilotların tarafsız olarak yarışmasını şart koşmanın yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline desteklerini ifade etmeleri halinde herhangi bir seriye katılım haklarını kaybedeceklerini kabul ettikleri bir taahhüt imzalamalarını da mecbur tuttu.

FIA, “Rus ve Belaruslu pilotlar, bir sonraki duyuruya kadar, FIA'nın barış ve siyasi tarafsızlık ilkelerine özel taahhüt ve bağlılığına, tabi olarak, yalnızca bireysel ve tarafsız olarak uluslararası/bölgesel yarışmalara katılabilir. "

"Bu karar, Rus/Belarus uyruklu sürücüler ve Rus veya Belarus bayrağı altında yarışan başka bir uyruklu sürücüler için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

FIA'nın duyurusu, FIA serilerinde mücadele eden Rus pilotları etkiledi. Haas F1 takımı Nikita Mazepin'in sözleşmesini feshetti ve Kevin Magnussen ile anlaştı. Daha önce Rusya lisansı ile yarışan Formula 3 sürücüsü Alexander Smolyar ise FIA bayrağı altında yarışmaya devam etti.

Shwartzman geçen yıl F2'de Rus lisansı altında yarıştı. Ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecekte takım adına sürüş yapması halinde alternatif bir lisans kullanacağını doğruladı.

RaceFans'a göre Binotto, "Robert İsrail'de doğdu, İsrail pasaportu var. Lisans açısından başka bir seçeneğe sahip."

Binotto, Shwartzman'ın artık herhangi bir Rus şirketi tarafından desteklenmediğini de doğruladı ve "Robert Rus şirketleriyle de anlaştı, o şirketler ile yaptığı tüm anlaşmaları sonlandırdı."

"Yani şu anda hala bizim test sürücümüz, bunun için kalacak ve gelecekte sürmesine izin vermek için herhangi bir fırsatımız olursa muhtemelen buna izin veririz." dedi.

RaceFans, Rus veya Belarus pasaportuna sahip olmayan sürücülerin FIA serilerinde herhangi bir taahhüt imzalamadan yarışabileceğini de öğrenmiş durumda.

Robert Shwartzman, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images