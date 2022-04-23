Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Rosberg: "Sainz'ın üzerinde çok fazla baskı var" Sonraki / Emilia Romagna GP 2. antrenman: Russell, Perez'in 0.081 saniye önünde lider
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Shwartzman, herhangi bir F1 seansına İsrail lisansı ile katılacak

Ferrari'nin Rus test pilotu Robert Shwartzman, herhangi bir F1 seansına katılması halinde İsrail bayrağını kullanacak.

Ekleyen:
Shwartzman, herhangi bir F1 seansına İsrail lisansı ile katılacak
Haberi dinle

Ferrari, Şubat ayında 2021 Formula 2 ikincisi Shwartzman'ın toplam iki antrenman seansında piste çıkacağını duyurmuştu. Ancak Şubat ayının sonlarına doğru Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat başlattı ve FIA harekata tepki olarak Rus pilotlar için birtakım kurallar getirdi.

FIA, Rus pilotların tarafsız olarak yarışmasını şart koşmanın yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline desteklerini ifade etmeleri halinde herhangi bir seriye katılım haklarını kaybedeceklerini kabul ettikleri bir taahhüt imzalamalarını da mecbur tuttu.

FIA, “Rus ve Belaruslu pilotlar, bir sonraki duyuruya kadar, FIA'nın barış ve siyasi tarafsızlık ilkelerine özel taahhüt ve bağlılığına, tabi olarak, yalnızca bireysel ve tarafsız olarak uluslararası/bölgesel yarışmalara katılabilir. "

"Bu karar, Rus/Belarus uyruklu sürücüler ve Rus veya Belarus bayrağı altında yarışan başka bir uyruklu sürücüler için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

FIA'nın duyurusu, FIA serilerinde mücadele eden Rus pilotları etkiledi. Haas F1 takımı Nikita Mazepin'in sözleşmesini feshetti ve Kevin Magnussen ile anlaştı. Daha önce Rusya lisansı ile yarışan Formula 3 sürücüsü Alexander Smolyar ise FIA bayrağı altında yarışmaya devam etti.

Shwartzman geçen yıl F2'de Rus lisansı altında yarıştı. Ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecekte takım adına sürüş yapması halinde alternatif bir lisans kullanacağını doğruladı.

RaceFans'a göre Binotto, "Robert İsrail'de doğdu, İsrail pasaportu var. Lisans açısından başka bir seçeneğe sahip."

Binotto, Shwartzman'ın artık herhangi bir Rus şirketi tarafından desteklenmediğini de doğruladı ve "Robert Rus şirketleriyle de anlaştı, o şirketler ile yaptığı tüm anlaşmaları sonlandırdı."

"Yani şu anda hala bizim test sürücümüz, bunun için kalacak ve gelecekte sürmesine izin vermek için herhangi bir fırsatımız olursa muhtemelen buna izin veririz." dedi.

RaceFans, Rus veya Belarus pasaportuna sahip olmayan sürücülerin FIA serilerinde herhangi bir taahhüt imzalamadan yarışabileceğini de öğrenmiş durumda.

Robert Shwartzman, Ferrari SF21

Robert Shwartzman, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Rosberg: "Sainz'ın üzerinde çok fazla baskı var"
Önceki haber

Rosberg: "Sainz'ın üzerinde çok fazla baskı var"
Sonraki haber

Emilia Romagna GP 2. antrenman: Russell, Perez'in 0.081 saniye önünde lider

Emilia Romagna GP 2. antrenman: Russell, Perez'in 0.081 saniye önünde lider
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Krack: "Bu sezon Aston Martin'de ilk kez yüzler gülüyor" Emilia Romagna GP
Formula 1

Krack: "Bu sezon Aston Martin'de ilk kez yüzler gülüyor"

Wolff: "W13'ün temposunu görünce kendimi boğasım geliyor" Emilia Romagna GP
Formula 1

Wolff: "W13'ün temposunu görünce kendimi boğasım geliyor"

Binotto: "Carlos'un ön sıralarda mücadele etmeye alışması lazım" Emilia Romagna GP
Formula 1

Binotto: "Carlos'un ön sıralarda mücadele etmeye alışması lazım"

Son Haberler

Hamilton: "2022 Mercedes F1 aracı, 2009 McLaren F1 aracına benziyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "2022 Mercedes F1 aracı, 2009 McLaren F1 aracına benziyor"

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
Formula 1 Formula 1

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.