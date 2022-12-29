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Formula 1 Haberler

Shwartzman: "Umarım insanlara kendimi yeniden hatırlatmışımdır"

Robert Shwartzman, 2023'te yeniden direksiyona dönmeyi hedefliyor ve Ferrari ile katıldığı testlerin, kendisine yardımcı olmasını umuyor.

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Shwartzman: "Umarım insanlara kendimi yeniden hatırlatmışımdır"
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Robert Shwartzman, 2021 yılında Prema ile Formula 2 şampiyonasını ikinci olarak tamamladı ve aynı zamanda Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası oldu.

2022'yi Ferrari F1'in test pilotu olarak geçiren fakat başka bir yerde yarışmayan Rus sürücü, yıl içerisinde İtalyan ekibin F1 araçlarıyla bir dizi sürüş yaptı.

Ancak 2023 için F1'de koltuk bulamadı ve artık pistlere dönmek için farklı seçenekleri araştırıyor.

RACER'a konuşan Rus sürücü, "Umarım Ferrari ile yaptığım testler ve aldığım sonuçlar bir şekilde işe yarar."

"Umarım en azından motor sporlarındaki herkese hâlâ burada olduğumu ve yeteneklerimi kaybetmediğimi hatırlatmıştır."

"Ferrari'de yaptığım çalışmalar, simülatörde bile olsa, bana yardımcı oldu. Giderek daha çok olgunlaştım ve gerçek bir pistte sürüş yapmaya hazırlandım. Birileri beni unutmaya başladığında, onlara kendimi yeniden hatırlattım. Kapılarını çaldım ve hâlâ burada olduğumu söyledim."

"Bu ruhumu daha savaşçı yapıyor. Şahsen antrenmanlarda ve testlerde elde ettiğim sonuçlardan mutluyum. Bu yıl bunu yapmak için çok fazla fırsat olmamasına rağmen, yine de neler yapabileceğimi gösterdim."

"Elbette hâlâ öğrenmem ve yapmam gereken çok şey var ama her zaman olumlu yönleri görmelisiniz. Bu yıl çok çalıştım ve simülatörde görevli uzmanlarla birlikte doğru ayarları bulmaya katkıda bulundum."

"Takım ile bağlarım daha da yakınlaştı, ki bu da bir artı. Yine de önümüzdeki yıl için ana hedefim yarışlara geri dönmek."

"Şu anda ana odağım çalışmaya devam etmek, hayatım boyunca yaptığım işe odaklanmak ve bundan olabildiğince keyif almaya çalışmak." dedi.

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