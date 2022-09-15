Shwartzman: "Piste çıkmaya hazırım"

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Robert Shwartzman, Ferrari sürücü akademisindeki genç yeteneklerden birisi ve bu yıl takımın yedek pilotluğunu yapıyor.

Takımın 2021 aracıyla bir dizi teste katılan Shwartzman, simülatörde aktif şekilde çalışıyor ve yarış hafta sonlarında takıma yardım ediyor.

Bu yıl takımların en az iki antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarması gerekiyor ve Ferrari, tercihini Rus sürücüden yana kullanacak.

Genç sürücü, ilk kez Amerika'da piste çıkacak ve yıl bitmeden en az bir seansa daha katılacak.

Auto Hebdo'ya konuşan Shwartzman, görevlerinden bahsetti ve piste çıkmak için hazır olduğunu dile getirdi.

Rus pilot, "Geçen yılın sonunda Formula 1'de boş yer olmadığını fark ettiğimde, en iyi seçim Ferrari'nin test pilotu olmaktı."

"Bu sayede takıma yardımcı olduğum gibi, 2021 aracıyla testler yaparak formumu koruyabildim."

"Öncelikle simülatörde bu yılın sanal aracı üzerinde çalıştım. Takıma yardımcı olmak için farklı ayarları test ettim. Ferrari simülatörünün, örneğin Formula 2'deki Prema takımının simülatöründen farklı bir seviye olduğunu bilmeniz gerekiyor! F2 simülatöründe sadece pisti tanıyabiliyorsunuz. İkisi arasında hiçbir ortak nokta yok."

"Ferrari simülatörü ise mühendislerle yakın şekilde çalışarak araca ayar yapmanıza olanak tanıyor. Benim görevim farklı ayarları denemek, onları hissetmek ve takıma en iyi geri bildirimi sağlamak."

"En son Mugello'da araç sürdüm ve bu, geçen yılın aracıydı. Formula 1 aracını sürmek her zaman için keyiflidir. Çok sayıda aerodinamik test yaptık, farklı ayarları denedik. Takım performansımdan ve sonuçların tutarlılığından çok memnundu."

"Sanırım antrenmanlara katılmaya hazırım!" dedi.

Robert Shwartzman, Ferrari Fotoğraf: Ferrari