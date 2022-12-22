Shwartzman, Ocak ayında IndyCar testine çıkacak!
Ferrari Sürücü Akademisi'nin önemli üyelerinden Robert Shwartzman, Ocak ayında olası bir 2024 koltuğu için Ganassi ile IndyCar testi yapacak.
Geçtiğimiz sezonu Ferrari gelişim pilotu olarak geçiren eski F3 şampiyonu, sonraki sezon herhangi bir seride yarışmak istediğini birkaç kez dile getirmişti.
RACER'ın haberine göre bu konuda bir adım atan ve rotasını IndyCar'a çeviren Shwartzman, Ocak ayında Ganassi ile teste çıkacak.
Ganassi'nin 2023 sürücü kadrosu belli, ancak 2021 şampiyonu Alex Palou'nun sezon sonunda takımdan ayrılması ve Arrow McLaren ile anlaşması bekleniyor. Bu duruma tedbir almak isteyen takım için Shwartzman oldukça güçlü bir seçenek.
Shwartzman'ın iki türden avantajlı olduğu söylenebilir: ilki, Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde geçirdiği yıllardan ötürü yaşına rağmen büyük deneyim sahibi olması, diğeri ise Rus olmasına rağmen İsrail'de doğması sebebiyle Rus sürücülere uygulanan yaptırımlara takılmaması.
IndyCar'a geçse dahi Ferrari bünyesinden ayrılması beklenmeyen Shwartzman, 2020 sezonunda F2'de şampiyonluk mücadelesi verdiği Callum Ilott, Christian Lundgaard ve Marcus Armstrong gibi isimlerle yeniden yarışma fırsatı yakalayacak.
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