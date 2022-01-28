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Formula 1 / Ferrari Fiorano testi Son dakika

Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ferrari'nin test pilotu Robert Shwartzman, Fiorano'da testinin üçüncü gününde 2018 SF71H'yi süren isimdi ve gün boyunca 131 tur attı.

Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı
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Ferrari, üç günlük Fiorano testini bugün itibariyle tamamladı. Testin son gününde SF71H'nin direksiyonuna geçen Robert Shwartzman, 121 tur (361 kilometre) tamamladı.

Aslında Shwartzman için pek de kolay bir başlangıç olmadı, çünkü yoğun sis nedeniyle virajlarda görüş çok düşüktü ve bundan ötürü yaklaşık yarım saat garajda beklemek zorunda kaldı.

Dakikalar ilerledikçe pistteki görüş arttı ve Rus sürücü pistin yolunu tuttu. Başlangıçta pist de ıslaktı fakat seans ilerledikçe güneş açtı ve pist şartları iyileşti.

Rus sürücü, aracın dengesini artırmak amacıyla bazı ayar denemeleri yaptı. Ek olarak araçla ilgili çeşitli prosedürler de denedi.

Yeni sezonda takımın test pilotluğunu yapacak Shwartzman, SF71H'nin direksiyonunda geçen günden çok memnun olduğunu söyledi.

Shwartzman, "Son birkaç günde Scuderia Ferrari test pilotu olarak ilk turlarımı attım ve rolümle gurur duyduğumu inkar edemem."

Robert Shwartzman, Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari

Photo by: Ferrari

"Formula 1 aracını sürmek her zaman güzeldir ve umarım yıl boyunca daha fazla fırsatım olur."

"Herhangi bir şampiyonada yer almadığım için sezona yaklaşımım bu yıl tamamen farklı olacak."

"Tamamen takıma odaklanacağım: Simülatörde, toplantılarda ve mümkünse pistte de katkıda bulunacağım."

"Amacım Formula 1'de yarışmak ve test pilotu rolünün oraya ulaşmanın en iyi yolu olduğunu düşünüyorum."

"Zamanı geldiğinde, bu fırsat için hazır olmak istiyorum.”

Üç günlük Fiorano testinde Ferrari, 272 tur yani 811 kilometrelik mesafe tamamlamış oldu. 

Robert Shwartzman, Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari

Photo by: Ferrari

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