Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu

Ferrari, salı gecesi yaptığı açıklama ile yeni sezonda takımın yedek pilotluğunu Antonio Giovinazzi ve Mick Schumacher'in paylaşacağını duyurmuştu.

Schumacher, Giovinazzi'nin Formula E görevlerine odaklandığı 11 hafta sonunda İtalyan ekibin yedek pilotluğunu yapacak. Diğer 12 haftada ise bu görevi Giovinazzi üstlenecek.

Bugün itibariyle takımın test pilotunun da Robert Shwartzman olacağı açıklandı. Rus pilot, gelecek yıl bir genç sürücüye ihtiyaç duyulan anlarda Ferrari'nin direksiyonuna geçen isim olacak ve takımla çeşitli F1 testlerine katılacak.

Shwartzman aynı zamanda takımın Maranello'daki simülatöründe de aktif şekilde çalışacak.

Takımın simülatör pilotları, geçtiğimiz hafta yapılan sezon sonu testine katılan Antonio Fuoco ile tecrübeli Davide Rigon olacak.

Ayrıca simülatör ekibine belirli hafta sonlarında Giovinazzi de destek olacak.

Ferrari'nin 2022 kadrosu:

Yarış pilotları: Carlos Sainz ve Charles Leclerc

Yedek pilotlar: Mick Schumacher ve Antonio Giovinazzi

Test pilotları: Robert Shwartzman

Simülatör pilotları: Davide Rigon ve Antonio Fuoco