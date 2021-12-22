Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak
Formula 1 Haberler

Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Genç Rus pilot Robert Shwartzman, yeni sezonda Ferrari'nin test pilotluğunu yapacak.

Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu

Ferrari, salı gecesi yaptığı açıklama ile yeni sezonda takımın yedek pilotluğunu Antonio Giovinazzi ve Mick Schumacher'in paylaşacağını duyurmuştu.

Schumacher, Giovinazzi'nin Formula E görevlerine odaklandığı 11 hafta sonunda İtalyan ekibin yedek pilotluğunu yapacak. Diğer 12 haftada ise bu görevi Giovinazzi üstlenecek.

Bugün itibariyle takımın test pilotunun da Robert Shwartzman olacağı açıklandı. Rus pilot, gelecek yıl bir genç sürücüye ihtiyaç duyulan anlarda Ferrari'nin direksiyonuna geçen isim olacak ve takımla çeşitli F1 testlerine katılacak.

Shwartzman aynı zamanda takımın Maranello'daki simülatöründe de aktif şekilde çalışacak.

Takımın simülatör pilotları, geçtiğimiz hafta yapılan sezon sonu testine katılan Antonio Fuoco ile tecrübeli Davide Rigon olacak.

Ayrıca simülatör ekibine belirli hafta sonlarında Giovinazzi de destek olacak.

Ferrari'nin 2022 kadrosu:

Yarış pilotları: Carlos Sainz ve Charles Leclerc

Yedek pilotlar: Mick Schumacher ve Antonio Giovinazzi

Test pilotları: Robert Shwartzman

Simülatör pilotları: Davide Rigon ve Antonio Fuoco

paylaşım
yorumlar
Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak
Önceki haber

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak
Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak

FOM, 2022 F1 takviminde pandemi kaynaklı bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyor
Formula 1

FOM, 2022 F1 takviminde pandemi kaynaklı bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyor

Bottas: "2018 sezonunda yaşadıklarım, beni daha güçlü bir pilot yaptı"
Formula 1

Bottas: "2018 sezonunda yaşadıklarım, beni daha güçlü bir pilot yaptı"

Son Haberler

Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu
Formula 1 Formula 1

Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak
Formula 1 Formula 1

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak

Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"

Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.