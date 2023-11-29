Shwartzman, Ferrari ile testinden memnun kalmış
Ferrari'nin yedek pilotu Robert Shwartzman, Abu Dabi testinden mutlu ayrıldığını söylüyor.
Robert Shwartzman, Salı günü Abu Dabi genç sürücü testinde Ferrari'nin direksiyonuna geri döndü.
Gün boyunca 123 tur atan Shwartzman, iki yarış mesafesi tamamladı ve günü sekizinci sırada noktaladı.
Rus sürücü, 2024 yılında takımın yedek pilotu olmaya devam edecek ve bir sonraki fırsatını da gelecek yıl yakalayacak.
Shwartzman, "Yoğun bir gündü ama aracı kullanmaktan gerçekten keyif aldım."
"Çok fazla test yaptık, bir yarış simülasyonu gerçekleştirdik ve sıralama temposu üzerinde çalıştık."
"Her şey çok iyi gitti ama ne yazık ki son hızlı turumda üçüncü sektörde trafiğe yakalandım. Bu üzüntü verici ama hepimiz bunun bazen olabildiğini biliyoruz."
"Yine de iyi bir tempom olmasından çok memnunum."
"Bana bu aracı kullanma fırsatı verdikleri için takıma çok teşekkür etmek istiyorum."
"Her zaman olduğu gibi onlarla çalışmak gerçek bir zevkti. Ayrıca tüm taraftarlara da çok teşekkür ederim."
"Biraz yorgunum ama çok mutluyum. Gelecek yıl görüşmek üzere. Mutlu Noeller!" dedi.
Carlos Sainz ve Charles Leclerc de ikinci aracın direksiyona geçerek yarım gün sürüş yaptılar. Fakat ikili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
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