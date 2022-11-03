Shwartzman: "F1'de yarışmam zor görünüyor"

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Ferrari'nin genç yeteneği Robert Shwartzman, Austin'de Ferrari'nin 2022 F1 aracıyla sürüş yaparak, resmi bir hafta sonundaki ilk deneyimini yaşamıştı.

Ancak İtalyan takımının test pilotu, 2023 yılı için başka bir takımla anlaşamadı ve F1 hayalinin sona erdiğini düşünüyor.

Shwartzman, MotorsportWeek'e şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse zor bir yıl geçirdim. Ne yazık ki yarışamadım ve bir sürücü için bunun anlamı büyüktür."

"Gelecekte beni neler bekliyor bilmiyorum ama Formula 1'e girmek çok ama çok zor olacak."

"Her zaman bunu hedefledim ve çok çalıştım ama kariyerimin bu aşamasında Formula 1'de yarışıp yarışmayacağımı bilmiyorum. Tahminimce muhtemelen yapamayacağım. Tabii ki bu durum beni çok üzüyor çünkü çok çalıştım ve inanmaya devam ettim ama çeşitli nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi."

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Neyi daha iyi yapabilirdim bilmiyorum. Muhtemelen 2020 ve 2021'de daha iyi sonuçlar almalıydım. Bunu yapsaydım muhtemelen Formula 1'e girmeme yardımcı olacaktı ama yine de hiçbir şeyin garantisi yok."

"Modern Formula 1 bana biraz garip geliyor. Bazı takımların sürücü kararlarını nasıl aldığını anlayamıyorum. İsim vermek istemiyorum ama ne yazık ki boş koltuklar her zaman hak edenlere verilmiyor."

"Şansım olsaydı elimden gelen her şeyi yapacağımı biliyorum. Ancak adaletin yerini bulmasını istemem dışında şu anda bu konuda hiçbir şey yapamam."

"Bir takıma gidip 'Beni alın çünkü ben yarışmayı hak ediyorum ve bunu yaparsam iyi sonuçlar alacağım' diyemem. Bunu sadece direksiyona geçebilirsem kanıtlarım ama bu benim vereceğim bir karar değil."

"Nyck de Vries bu şans için üç yıl bekledi ve her şey onun lehine geliştiğinde, bu fırsatı yakaladı. Bunu yapabilir miyim? Kim bilir? Sadece arkama yasalanıp, bir mucize umarak kenarda beklemek... Bunun benim için doğru seçenek olduğunu sanmıyorum. Yarışmayı özledim ve gelecek yıl yarışmak istiyorum."

"Asıl önceliğim gelecek yıl yarışmak. Nerede olacak bilmiyorum fakat seçeneklere bakıyoruz ve mevcut olan en iyisini seçeceğiz."