Shwartzman, F1'de yarışabilmek için Rusya ile bağlarını koparmış

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Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse bir yıldır devam ediyor ve Rusya, Batılı ülkelerin ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya.

Savaş durumu elbette spor dünyasını da etkiliyor; Rus sporcuların ve takımların, tarafsız bayrakla ya da başka bir ülkenin vatandaşı olarak katılmadıkları sürece uluslararası şampiyonalarda yer alması yasaklandı.

Nikita Mazepin, tam bundan ötürü sezon öncesinde Haas'tan ayrılmak zorunda kaldı ve Rus isim sponsoru Uralkali ile de yollar ayrıldı.

Motor sporları söz konusu olduğunda, Rus sürücülerin yalnızca başka bir ülke lisansıyla yarışması izin veriliyor ve bundan ötürü Robert Shwartzman da önemli bir karar almak zorunda kaldı.

Rusya-İsrail çifte pasaportuna sahip olan 23 yaşındaki sürücü, Formula 1 Amerika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansına İsrail lisansıyla katıldı.

Sport.ru'ya verdiği demeçte, yaptırımlardan kaçınmak ve bir gün F1'de tam zamanlı olarak yarışmak için böyle bir yol izlediğini söylüyor.

"Tel Aviv'de doğdum, babamın ailesi de tıpkı onunki gibi İsrailli. Hayatımın ilk üç yılını orada geçirdim, sonra Rusya'ya taşındık. Kartinge başladığımda babam orada yaşadığımız için Rus lisansı almam gerektiğine karar verdi."

"Her zaman İsrail pasaportum vardı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki durum kötüleşince İsrail lisansına başvurmaya karar verdim."

"Sonunda profesyonel bir sürücü olmak istiyorum ve asıl hedefim Formula 1'e ulaşmak."

"FIA kararını verdikten sonra, Ferrari koltuğuna oturmamı hiçbir şeyin engellemeyeceğinden mümkün olduğunca çabuk emin olmalıydım. Şansımı kaybetmemek için hızlı hareket ettim."

"SMP ile olan bu bölüm kapandı. Onların desteği olmadan kesinlikle bu sonuçları elde edemezdim ancak şimdi kendi yoluma gidiyorum ve tamamen Ferrari'ye bağlıyım."

"Dürüst olmak gerekirse Formula 1'de işlerin yürümemesi durumunda bir B planım yok."