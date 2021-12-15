Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor"
Formula 1 / Sezon sonu testi Haberler

Shwartzman: "En hızlı zamanı yapmak 'pastanın üzerindeki krema' gibi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Robert Shwartzman, Haas ile yaptığı testin ardından mutlu olduğu söyledi.

Shwartzman: "En hızlı zamanı yapmak 'pastanın üzerindeki krema' gibi"

Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan Robert Shwartzman, çarşamba günü Haas'ın direksiyonuna geçti ve genç sürücü testi kapsamında, tüm gün VF-21'i sürdü.

Gün boyunca sorunsuz şekilde 130 tur atan Rus pilot, 1:25.348'lik zaman turuyla günü lider tamamlamayı başardı.

Salı günü de Ferrari SF21'in direksiyonuna geçen Shwartzman, Haas'la geçirdiği günden mutlu ayrıldığını dile getirdi.

Rus pilot, "Çok güzel bir gün oldu ve çok mutluyum. Pek çok şey öğrendiğim pozitif bir gündü. Her zaman gelişiyor ve ilerliyordum. Önemli olan da bu."

"Bugün Haas ile piste çıkmak benim için büyük bir zevkti. Bu, farklı bir takım ve yeni bir ortam var ama çabuk adapte oldum."

Robert Shwartzman, Haas VF-21

Robert Shwartzman, Haas VF-21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Takımdaki ve çevresinde insanlar harikaydı. Herkes çok arkadaş canlısıydı. Bugün yaptığımız çalışmalardan memnun kaldılar, birlikte çeşitli testler yaptık ve hepsi gayet iyi geçti. Benim için oldukça olumlu bir testti ve mutluyum."

"Pistten ayrılırken, zaman tablosunun tepesinde olmak pastanın üzerindeki krema gibidir." dedi.

Shwartzman, bu yılki Formula 2 şampiyonasında Oscar Piastri'nin ardından ikinci oldu ve henüz 2022 planlarını açıklamadı.

Formula 2 sezon sonu testlerinde yer almayacak Shwartzman, hedefinin 2023'te F1'e girmek olduğunu yineliyor.

Rus pilot, "İleriye gitmek istiyorum, bu yüzden odak noktam Formula 1. Tamamen Formula 1 ile bağlantılı kalmak istiyorum."

"Umarım aracı sürmek için mümkün olduğunca çok fırsat yakalarım  ve umarım bir yıl içinde orada yarışma fırsatım olur. Hedefim bu ve gelecek yıl neler yapacağımı göreceğiz." dedi.

Robert Shwartzman, Haas VF-21

Robert Shwartzman, Haas VF-21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor"
Önceki haber

Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor" Sezon sonu testi
Formula 1

Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor"

Norris: "Faydalı bir test oldu" Sezon sonu testi
Formula 1

Norris: "Faydalı bir test oldu"

Ecclestone: "Mercedes kötü bir kaybeden"
Formula 1

Ecclestone: "Mercedes kötü bir kaybeden"

Son Haberler

Shwartzman: "En hızlı zamanı yapmak 'pastanın üzerindeki krema' gibi"
Formula 1 Formula 1

Shwartzman: "En hızlı zamanı yapmak 'pastanın üzerindeki krema' gibi"

Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor"

Norris: "Sezon sonundaki hayal kırıklığının ardından 'çok daha fazlasını hak ettik'"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Sezon sonundaki hayal kırıklığının ardından 'çok daha fazlasını hak ettik'"

Verstappen, Red Bull 'yanlış bir şey yapmadığı' için rahat
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Red Bull 'yanlış bir şey yapmadığı' için rahat

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.