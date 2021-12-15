Shwartzman: "En hızlı zamanı yapmak 'pastanın üzerindeki krema' gibi"

Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan Robert Shwartzman, çarşamba günü Haas'ın direksiyonuna geçti ve genç sürücü testi kapsamında, tüm gün VF-21'i sürdü.

Gün boyunca sorunsuz şekilde 130 tur atan Rus pilot, 1:25.348'lik zaman turuyla günü lider tamamlamayı başardı.

Salı günü de Ferrari SF21'in direksiyonuna geçen Shwartzman, Haas'la geçirdiği günden mutlu ayrıldığını dile getirdi.

Rus pilot, "Çok güzel bir gün oldu ve çok mutluyum. Pek çok şey öğrendiğim pozitif bir gündü. Her zaman gelişiyor ve ilerliyordum. Önemli olan da bu."

"Bugün Haas ile piste çıkmak benim için büyük bir zevkti. Bu, farklı bir takım ve yeni bir ortam var ama çabuk adapte oldum."

Robert Shwartzman, Haas VF-21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Takımdaki ve çevresinde insanlar harikaydı. Herkes çok arkadaş canlısıydı. Bugün yaptığımız çalışmalardan memnun kaldılar, birlikte çeşitli testler yaptık ve hepsi gayet iyi geçti. Benim için oldukça olumlu bir testti ve mutluyum."

"Pistten ayrılırken, zaman tablosunun tepesinde olmak pastanın üzerindeki krema gibidir." dedi.

Shwartzman, bu yılki Formula 2 şampiyonasında Oscar Piastri'nin ardından ikinci oldu ve henüz 2022 planlarını açıklamadı.

Formula 2 sezon sonu testlerinde yer almayacak Shwartzman, hedefinin 2023'te F1'e girmek olduğunu yineliyor.

Rus pilot, "İleriye gitmek istiyorum, bu yüzden odak noktam Formula 1. Tamamen Formula 1 ile bağlantılı kalmak istiyorum."

"Umarım aracı sürmek için mümkün olduğunca çok fırsat yakalarım ve umarım bir yıl içinde orada yarışma fırsatım olur. Hedefim bu ve gelecek yıl neler yapacağımı göreceğiz." dedi.

Robert Shwartzman, Haas VF-21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images