Shwartzman, bu hafta sonu ilk antrenman seansında Sainz'ın aracını devralacak
Ferrari, bu hafta sonu ilk antrenman seansında test pilotu Robert Shwartzman'ı Carlos Sainz'ın aracına geçirerek çaylak pilot zorunluluğunun bir kısmından kurtulacak.
Kurallar gereği, her takım en az iki kez ilk antrenman seansında çaylak bir pilotu piste çıkartmak zorunda.
Birçok takımın hiç F1 tecrübesi olmayan test pilotları ve gelecek vadeden akademi pilotları mevcut, dolayısıyla hiçbir takım kiminle piste çıkacağı konusunda zorluk çekmiyor.
Ferrari'nin elinde üç seçenek var: test pilotu Robert Shwartzman, akademinin en potansiyelli ismi olarak görülen Oliver Bearman ve bir diğer akademi sürücüsü Arthur Leclerc.
Bearman ve Leclerc bu yıl F2'de yarışmaktalar ve özellikle Bearman'ın halen bir şampiyonluk adayı olduğu söylenebilir, dolayısıyla takımın tercihi programlara zarar vermemek için Shwartzman olacak.
Her iki zorunlu seansta da piste çıkacak olan Shwartzman ilk olarak bu hafta sonu Carlos Sainz'ın aracına geçecek, diğer hafta sonu ise henüz belirsiz.
Shwartzman geçen yıl da aynı görevi üstlenmiş, ABD ve Abu Dhabi'de piste çıkmıştı.
RacingNews365'e konuşan takım patronu Frederic Vasseur, "Robert Zandvoort'ta Carlos'un aracının direksiyonunda olacak, sonrasında kendisini bir kez daha pistte göreceğiz.
"Büyük ihtimalle Abu Dhabi'de Charles'ın [Leclerc] aracına geçecek."
"Diğer sürücülerimizin ise Formula 2'ye odaklanmaları gerekiyor."
"Sezon bitmeden önce onlara 2021 aracında ya da başka bir şekilde test imkanı vermeye çalışacağız. Ancak onları F2 şampiyonasına odaklanmaları için zorlamak istiyorum." dedi.
Son Haberler
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor" Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"
Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu
Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu
Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız" Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum" Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar