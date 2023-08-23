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Shwartzman, bu hafta sonu ilk antrenman seansında Sainz'ın aracını devralacak

Ferrari, bu hafta sonu ilk antrenman seansında test pilotu Robert Shwartzman'ı Carlos Sainz'ın aracına geçirerek çaylak pilot zorunluluğunun bir kısmından kurtulacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Robert Shwartzman, Ferrari

Kurallar gereği, her takım en az iki kez ilk antrenman seansında çaylak bir pilotu piste çıkartmak zorunda.

Birçok takımın hiç F1 tecrübesi olmayan test pilotları ve gelecek vadeden akademi pilotları mevcut, dolayısıyla hiçbir takım kiminle piste çıkacağı konusunda zorluk çekmiyor.

Ferrari'nin elinde üç seçenek var: test pilotu Robert Shwartzman, akademinin en potansiyelli ismi olarak görülen Oliver Bearman ve bir diğer akademi sürücüsü Arthur Leclerc.

Bearman ve Leclerc bu yıl F2'de yarışmaktalar ve özellikle Bearman'ın halen bir şampiyonluk adayı olduğu söylenebilir, dolayısıyla takımın tercihi programlara zarar vermemek için Shwartzman olacak.

Her iki zorunlu seansta da piste çıkacak olan Shwartzman ilk olarak bu hafta sonu Carlos Sainz'ın aracına geçecek, diğer hafta sonu ise henüz belirsiz.

Shwartzman geçen yıl da aynı görevi üstlenmiş, ABD ve Abu Dhabi'de piste çıkmıştı. 

RacingNews365'e konuşan takım patronu Frederic Vasseur, "Robert Zandvoort'ta Carlos'un aracının direksiyonunda olacak, sonrasında kendisini bir kez daha pistte göreceğiz.

"Büyük ihtimalle Abu Dhabi'de Charles'ın [Leclerc] aracına geçecek."

"Diğer sürücülerimizin ise Formula 2'ye odaklanmaları gerekiyor."

"Sezon bitmeden önce onlara 2021 aracında ya da başka bir şekilde test imkanı vermeye çalışacağız. Ancak onları F2 şampiyonasına odaklanmaları için zorlamak istiyorum." dedi.

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