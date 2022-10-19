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Formula 1 Haberler

Shwartzman, Amerika'daki ilk seansta Leclerc'in yerini alacak

Ferrari, Robert Shwartzman'ın Amerika GP'nin ilk seansta Charles Leclerc'in yerini alacağını doğruladı.

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Shwartzman, Amerika'daki ilk seansta Leclerc'in yerini alacak
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Motorsport.com geçtiğimiz haftalarda Robert Shwartzman'ın Amerika Grand Prix'sinin ilk seansta Ferrari F1-75'in direksiyonuna geçeceğini öğrenmişti.

Ferrari test pilotunun COTA'daki ilk seansta piste çıkacağı, bugün Ferrari tarafından resmen doğrulandı.

Açıklamaya göre Rus pilot, bu hafta sonu grid cezası almaya hazırlanan Charles Leclerc'in aracını sürecek. İkinci seansta ise Leclerc direksiyona dönecek.

İsrail lisansıyla yarışan Shwartzman böylelikle ilk kez bir Formula 1 hafta sonunda piste çıkmış olacak.

Shwartzman, "2022 sezonu benim için çok zor geçti çünkü hiçbir seride yarışmadım."

"Bunun yerine, tüm zamanımı Ferrari için çalışmaya adadım. Simülatör üzerinde çok çalıştım ve takımın ilerlemesine katkıda bulunduğum için çok mutluyum."

"Bu yıl edindiğim deneyim bana çok şey öğretti ve daha iyi bir pilot olmama yardımcı oldu."

"Ferrari ile resmi bir Formula 1 seansında piste çıkmak benim için büyük bir onur. Uzun yıllardır böyle bir fırsat yakalayan ilk sürücüyüm, bu nedenle Cuma benim için özel bir gün olacak."

"Heyecanlıyım ama aynı zamanda bu aracı ilk kez kullanmak ve simülatördeki deneyimi gerçekle karşılaştırmak için de sabırsızlanıyorum."

"COTA çok ilginç ve oldukça zorlu bir pist. Bu pistte daha önce hiç yarışmadım, haliyle ilk kez burada sürüş yapacağım."

"Simülatörde iyi hazırlandım ve şimdi pisti gerçek denemek için sabırsızlanıyorum." dedi.

 

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