Shwartzman, Amerika GP'nin ilk antrenman seansında Ferrari ile piste çıkacak
Ferrari test pilotu Robert Shwartzman, Amerika GP'nin ilk antrenman seansında Ferrari ile piste çıkacak.
Shwartzman, takımın çaylak sürücüleri iki antrenman seansında piste çıkarma yükümlülüğünün bir parçası olarak, COTA'da Charles Leclerc veya Carlos Sainz'ın F1-75'ini sürecek.
Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies, cuma günü 23 yaşına girecek olan Shwartzman'ın her iki seansta da direksiyonda olacağını doğruladı ancak Amerika dışında hangi seansta yer alacağı belirsiz.
Mekies, "Bizim için iki antrenman seansında da Robert Shwartzman piste çıkacak. Hangi etkinliklerde oer alacağına henüz tam olarak karar vermedik."
"Singapur gibi yarışları ya da yarış pilotlarımızın daha fazla sürüş yapmaya ihtiyaç duyduğu hafta sonlarını ayırmalıyız. Pirelli testlerinin yapıldığı hafta sonlarından birinde bunu yapmamızda bir sorun olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Robert Shwartzman, Ferrari
Photo by: Ferrari
Shwartzman geçen yıl FIA Formula 2 şampiyonasını, Prema'dan takım arkadaşı Piastri'nin ardında ikinci tamamlamıştı.
Shwartzman bu yıl F2'ye dönmedi, bunun yerine Ferrari'nin test sürücülerinden biri olarak görev aldı ve simülatörde yarış ekibine yardımcı oldu.
Ayrıca geçtiğimiz yılın Aralık ayında Abu Dhabi'de düzenlenen genç sürücü testinde Ferrari SF21 ve Haas VF-21'i test etti.
Tel Aviv doğumlu Shwartzman, yarış hafta sonlarında İsrail lisansıyla yer alacak.
Logan Sargeant da Amerika GP hafta sonunda Williams adına piste çıkacak ve yarış hafta sonundaki ilk deneyimini tadacak.
F2 pilotu şu anda Carlin ile sıralamalarda üçüncü sırada yer alıyor.
McLaren adına piste çıkması beklenen Colton Herta'nın COTA'daki ilk antrenman seansında Shwartzman ve Sargeant'a katılıp katılmayacağı henüz belli değil.
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