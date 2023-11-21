Shwartzman, Abu Dhabi'deki ilk seansta Leclerc'in yerini alacak
Ferrari, yedek pilot Robert Shwartzman'ın Abu Dabi'deki ilk seansta piste çıkacağını doğruladı.
Takımlar yıl içerisinde iki kez cuma antrenmanlarında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyorlar.
Ferrari, Zandvoort'taki yarışta Robert Shwartzman'ı piste çıkarmış ve Carlos Sainz'ın yerini alan Rus sürücü, 25 tur atmış ve seansı 19. bitirmişti.
Şimdi Shwartzman'ın Abu Dhabi'de piste çıkacağı doğrulandı. Bu kez Charles Leclerc'in aracını sürecek olan genç sürücü, takımın bu yılki zorunlu çaylak testlerini tamamlamış olacak.
Shwartzman'ın 28 Kasım'daki sezon sonu çaylak testinde de yine Ferrari SF-23'ü sürmesi bekleniyor.
Hafta sonu boyunca pek çok takım ilk antrenmanda çaylak isimleri piste çıkaracak. Hatta Red Bull ilk seansta iki çaylakla sürüş yapacağını duyurmuştu.
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