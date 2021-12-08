Shwartzman, Abu Dhabi sezon sonu testinde Ferrari ile sürüş yapacak

Şu anda 2021 FIA Formula 2 şampiyonasında ikinci sırada yer alan Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Shwartzman, SF21'in direksiyonuna geçecek ve test sürüşü görevini, takımın simülatör pilotu Antonio Fuoco ile paylaşacak.

Shwartzman bu yıl iki kez Ferrari F1 aracının direksiyonuna geçti. Bunlardan ilk Ocak ayında Fiorano'da, ikincisi ise Eylül ayınca Imola'daydı. İki test de 2018 aracıyla yapıldı. Ayrıca geçen yıl Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde SF1000'in direksiyonuna geçti.

Shwartzman, "Scuderia Ferrari ile bir test daha yapmaktan son derece memnunum."

"Bu F1 aracını kullanabilmek benim için büyük bir onur ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve bu nedenle Ferrari'nin bana duyduğu güven için son derece minnettarım."

"Takım için veri toplama konusunda iyi bir iş çıkarmayı hedefliyorum ve bunu yaparken mümkün olduğunca keyif almaya çalışacağım.” dedi.

Ayrıca Shwartzman'ın Salı günü yapılacak genç sürücü testinde Haas VF-21'i kullanacağı da doğrulandı.

2019 FIA Formula 3 şampiyonu bu yıl iki yarış kazanıp, yedi podyum aldı ve şampiyonada Alpine'in yedek pilotu ve takım arkadaşı Oscar Piastri'nin arkasında yer alıyor.

Robert Shwartzman, Ferrari SF71H Photo by: Ferrari