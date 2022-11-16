Shwartzman, Abu Dhabi GP'nin ilk seansında piste çıkacak
Ferrari, Robert Shwartzman'ın Abu Dhabi GP'nin ilk seansında piste çıkacağını doğruladı.
Kuralları gereği takımlar yıl içerisinde iki antrenman seansında üçten fazla F1 yarışına katılmamış bir ismi piste çıkarmak zorundalar.
Ferrari, Austin'de takımın test ve yedek pilotu Robert Shwartzman'ı piste çıkarmıştı. Genç sürücü F1-75 ile başarılı bir ilk günü geride bıraktı ve Ferrari'yi memnun etti.
Bu hafta sonu 2022 sezonunun son yarışı yapılacak ve Ferrari Shwartzman'ı son kez piste çıkaracak. İsrail lisansıyla yarışan Rus pilotun Carlos Sainz'ın aracını süreceği doğrulandı.
Shwartzman, Amerika GP'de Charles Leclerc'in aracını sürmüş ve günü sorunsuz şekilde tamamlamıştı.
Robert, Austin'deki ilk deneyimi hakkında şöyle dedi: "Kısa olmasına rağmen çok ilginç bir deneyimdi, çünkü sadece altı hızlı tur atabildim."
"Benim için her tur önemli çünkü gerçek bir aracı sürme fırsatım var. Böylece simülatörde çalışan mühendislere daha iyi geri bildirimler sağlayabilirim."
"Abu Dabi'de yeniden aracı süreceğim ve orada daha güvende süreceğim çünkü pisti biliyorum. Yani orada her şey daha da iyi olacak."
Robert Shwartzman, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
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