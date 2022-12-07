Shwartzman: "2023 için birkaç teklif aldım"

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Robert Shwartzman, Formula 2'de geçirdiği iki yılın ardından F1'e geçmeyi umsa da, beklediği koltuğu bulamadı ve 2022'yi kenarda geçirdi.

Shwartzman, başka bir seride yarışmak yerine Ferrari'deki yedek pilotluk görevine odaklandı. Bu göre kapsamında simülatör çalışması yaptı ve Ferrari ile bir dizi teste çıktı.

Rus pilot gelecek yıl da Ferrari'de kalacak gibi görünüyor ancak F1'de koltuk bulması mümkün değil ve bundan ötürü bu görevi, başka bir serideki yarış koltuğuyla birleştirmesi bekleniyor.

Shwartzaman, Autosprint'e verdiği bir röportajda gelecek yıl programının farklı olacağını çünkü başka serilerde yarışmak istediğini dile getirdi.

Shwartzman, "2023 için birkaç seçeneğim var. Birkaç teklif aldım, neler olacağını göreceğiz."

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

"Aktif şekilde yarışmak istiyorum fakat Formula 1 padokundan kopmak gibi bir niyetim de yok. Hayalim Formula 1'de yer almak. Bu yüzden yedek pilot olarak kalıp, aracın gelişimi konusunda takıma yardımcı olmaya devam etmek istiyorum"

"Fakat aynı zamanda yarışlara geri dönmek ve başka bir şampiyonada yarışmak istiyorum."

"2021 Formula 2 sezonunu Piastri'nin ardında ikinci sırada tamamladım. Elbette şampiyonluk bana çok yardımcı olurdu ama bazı nedenlerden dolayı her şeyi bir araya getiremedim ve Oscar mükemmel bir sezon geçirdi."

"Durumun böyle olması, benim rekabetçi olmadığım anlamına gelmiyor: Sadece kritik anlarda ters giden çok fazla şey oldu. Bundan ders çıkarmam gerekiyor."

"Yine de artık tamamen bugüne ve geleceğe odaklanmış durumdayım." dedi.