Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"

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Ferrari'nin yedek pilotu Robert Shwartzman, cuma antrenmanlarında piste çıkmış ve hatasız bir iş çıkarmayı başarmıştı.

Genç sürücü, salı günkü testte de piste çıktı ve F1-75 ile gün boyunca 116 tur atıp, 0.1 saniye geride üçüncü oldu. Ferrari böylelikle 1-2-3 oldu.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Rus pilot, "Çok mutluyum çünkü bugün, ileriye doğru bir başka adım daha atmamı sağladı."

"Cuma günkü ilk antrenman seansından aldığım geri bildirimlerden yola çıktım ve sanırım bir adım daha attım. Araçta hemen kendimi daha iyi hissettim, daha tanıdık bir his vardı ve turdan tura Charles'ın zamanlarına yaklaştım, ki o zamanlar referansım buydu."

"Bu araçla yarış simülasyonları benim için yeni bir şeydi. Biraz doğru hissi yakalamam gerekti ama öğleden sonra Charles'ın zamanlarına yaklaştım. Bu lastiklerin çalışma aralığa çok dar ve daha fazla zorlayıp zorlayamayacağınızı veya lastiğin aşınıp aşınmayacağını anlamak kolay değil."

"Sonra performansa odaklandık ve zihinsel anlamda kendimi sıfırlamam gerekti çünkü yarış temposu sürüşüne odaklanmıştım ve sıralama moduna geri dönmem gerekiyordu. C5'ler ile son virajda hata yaptım, buna rağmen iyi bir tur geldi. Eğer oradaki hata olmasaydı 0.150 saniye daha bulabilirdim."

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Yine de yarış kazanmış ya da pole pozisyonu almış iki sürücüyle karşı karşıyaydım ve zamanlarımın giderek onlarınkine yaklaştığını görmek gerçek bir zevkti. İlk seansta zamanınız olmuyor, bu yüzden bu günden gerçekten keyif aldım. Startımı da geliştirdim ve eminim önümüzdeki hafta sonu bu pistte bir yarış olsa, kendimi göreve hazır hissedeceğim ve takıma iyi bir sonuç getirmeye hazır olacağım."

Yarından itibaren Shwartzman için başka bir mücadele başlıyor: Geleceğiyle ilgili ne yapacağına karar vermek.

"Şu anda her şeyi değerlendiriyorum, önümüzdeki haftalarda masada neler olduğunu göreceğiz. Bu test programı bana güven verdi, umarım bir şeyler kanıtlamışımdır."

"Bu sezon birkaç sürüş yapma fırsatım oldu ve bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım."

Testle ilgili yorum yapması istendiğinde ise, "Yani çok olumlu geçen yoğun bir test günüydü ve 116 tur tur attık. Test programı performans denemeleri, yarış simülasyonları, testler ve start antrenmanları ile oldukça kapsamlıydı."

"Cuma günkü ilk seansta göre iyi bir ilerleme kaydettiğimi hissediyorum ve seansların çoğunda Charles ve Carlos'a oldukça yakın bir tempodaydım ki bu da benim için çok olumluydu."

"Genel olarak bu yıl simülatörde yaptığımız çalışmalardan çok memnunum çünkü araç çok benzer bir his veriyor. Tekrar takım için sürme şansına sahip olmak harikaydı ve bugün gerçekten keyif aldım." dedi.