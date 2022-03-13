Schumacher, testlerin son gününü ikinci tamamladı

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Haas'a, perşembe günü gerçekleştirilen testin sabah bölümünü kaybettikleri için cuma ve cumartesi günleri daha uzun süre pistte kalma imkanı verilmişti.

Mick bundan ötürü cumartesi akşamı pistte iki saat daha kaldı ve Bahreyn GP öncesi araçta daha fazla çalışma imkanı buldu.

Kevin Magnussen bir önceki gün, fazladan pistte kaldığı bir saatlik sürede testin en iyi zamanına imza atmış ve cuma gününü zirvede kapatmıştı.

Schumacher ise cumartesi günü Haas ile pistte kaldığı iki saatlik sürede 1:32.341'lik bir tur zamanı yakaladı ve testi ikinci tamamladı.

Bu tur, lider Max Verstappen'in C5 lastikle attığı turdan 0.5 saniye daha yavaştı. Fakat Mick'in turu C4 lastikleydi ve Charles Leclerc'in aynı lastiklerle attığı turdan daha hızlıydı.

Nihai test sonuçları: