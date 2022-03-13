Schumacher, testlerin son gününü ikinci tamamladı
Haas pilotu Mick Schumacher, kendilerine verilen fazladan iki saatlik akşam bölümünde ikinci sıraya yükseldi.
Haas'a, perşembe günü gerçekleştirilen testin sabah bölümünü kaybettikleri için cuma ve cumartesi günleri daha uzun süre pistte kalma imkanı verilmişti.
Mick bundan ötürü cumartesi akşamı pistte iki saat daha kaldı ve Bahreyn GP öncesi araçta daha fazla çalışma imkanı buldu.
Kevin Magnussen bir önceki gün, fazladan pistte kaldığı bir saatlik sürede testin en iyi zamanına imza atmış ve cuma gününü zirvede kapatmıştı.
Schumacher ise cumartesi günü Haas ile pistte kaldığı iki saatlik sürede 1:32.341'lik bir tur zamanı yakaladı ve testi ikinci tamamladı.
Bu tur, lider Max Verstappen'in C5 lastikle attığı turdan 0.5 saniye daha yavaştı. Fakat Mick'in turu C4 lastikleydi ve Charles Leclerc'in aynı lastiklerle attığı turdan daha hızlıydı.
Nihai test sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|53
|1'31.720
|2
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|85
|1'32.241
|0.521
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|51
|1'32.415
|0.695
|4
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|122
|1'32.698
|0.978
|5
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|71
|1'32.759
|1.039
|6
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|68
|1'32.985
|1.265
|7
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|57
|1'33.002
|1.282
|8
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|43
|1'33.105
|1.385
|9
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|90
|1'33.191
|1.471
|10
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|81
|1'33.821
|2.101
|11
|Guan Yu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|82
|1'33.959
|2.239
|12
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|91
|1'34.865
|3.145
|13
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|68
|1'34.905
|3.185
|14
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|18
|1'35.171
|3.451
|15
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|124
|1'35.634
|3.914
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|53
|1'36.029
|4.309
|17
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|78
|1'36.217
|4.497
|18
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|38
|1'38.616
|6.896
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