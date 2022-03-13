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Schumacher, testlerin son gününü ikinci tamamladı

Haas pilotu Mick Schumacher, kendilerine verilen fazladan iki saatlik akşam bölümünde ikinci sıraya yükseldi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Schumacher, testlerin son gününü ikinci tamamladı
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Haas'a, perşembe günü gerçekleştirilen testin sabah bölümünü kaybettikleri için cuma ve cumartesi günleri daha uzun süre pistte kalma imkanı verilmişti.

Mick bundan ötürü cumartesi akşamı pistte iki saat daha kaldı ve Bahreyn GP öncesi araçta daha fazla çalışma imkanı buldu.

Kevin Magnussen bir önceki gün, fazladan pistte kaldığı bir saatlik sürede testin en iyi zamanına imza atmış ve cuma gününü zirvede kapatmıştı.

Schumacher ise cumartesi günü Haas ile pistte kaldığı iki saatlik sürede 1:32.341'lik bir tur zamanı yakaladı ve testi ikinci tamamladı. 

Bu tur, lider Max Verstappen'in C5 lastikle attığı turdan 0.5 saniye daha yavaştı. Fakat Mick'in turu C4 lastikleydi ve Charles Leclerc'in aynı lastiklerle attığı turdan daha hızlıydı.

Nihai test sonuçları:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 53 1'31.720  
2 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 85 1'32.241 0.521
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 51 1'32.415 0.695
4 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 122 1'32.698 0.978
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 71 1'32.759 1.039
6 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 68 1'32.985 1.265
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 57 1'33.002 1.282
8 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 43 1'33.105 1.385
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 90 1'33.191 1.471
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 81 1'33.821 2.101
11 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 82 1'33.959 2.239
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 91 1'34.865 3.145
13 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 68 1'34.905 3.185
14 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 18 1'35.171 3.451
15 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 124 1'35.634 3.914
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 53 1'36.029 4.309
17 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 78 1'36.217 4.497
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 38 1'38.616 6.896
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