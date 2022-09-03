Showlin: "Spa'ya göre her anlamda daha iyiyiz"
Mercedes'ten Andrew Shovlin, cuma gününün ardından verdiği demeçte, araçlarının Zandvoort pistinde daha iyi olduğunu belirtti.
Spa, Mercedes'in tempo anlamında bu yıl en geride kaldığı hafta sonlarından birisiydi ve özellikle tek turda ön bölümdeki mücadelenin uzağında kaldılar.
Pazar günü durumu toparlasalar da, galibiyet savaşında yer alamadılar ve podyumun dışında kaldılar.
Ancak Zandvoort'taki ilk günde her iki Mercedes sürücüsü de iyi performans sergiledi ve Mercedes'ten Andrew Shovlin, cuma gününün ardından verdiği demeçte araçlarının Zandvoort pistinde daha iyi olduğunu belirtti.
Shovlin, "Aracı doğru dengeye getirmek Spa'ya kıyasla çok daha kolay oldu ve tempo anlamında da iyi bir noktadayız."
"Hem sıralama hem de yarış temposu anlamında geride olduğumuz noktalar var ama aradaki farklar geçen haftaya göre çok daha iyi."
"Birkaç kırmızı bayrak nedeniyle seanslar dağınık geçse de test parçalarını denemeyi başardık ve yarın için araç anlamında hangi yöne gideceğimiz konusunda iyi bir fikrimiz var."
"Her iki sürücü de henüz istedikleri dengeye sahip değil ve her ikisi de sabah aracı sürmenin biraz daha kolay olduğunu hissetti."
"Öğleden sonra bazı yerlerde önden kayma vardı ve bazı yerlerde de denge istediğimiz seviyede değildi."
"Büyük sorunlar değil ama yarın Red Bull ve Ferrari'yi zorlamak istiyorsak gece boyunca bunları düzeltmemiz lazım." dedi.
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