Kayıt Ol
Önceki / Sainz: "Daha fazla tempo bulmamız gerekiyor" Sonraki / Perez: "Umarım yağmur yağmaz"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Shovlin: "Zirvede yer almamız, turu attığımız zamandan kaynaklanıyor"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, zirvede yer almalarına rağmen bunun normal şartlarda gerçekleşen bir şey olmadığına vurgu yaptı.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes cuma günkü ikinci antrenman seansında farklı bir tutum sergiledi ve en hızlı turunu sonlara doğru atmayı tercih etti.

Bu sayede zaman tablosunun tepesine çıkan Alman üretici, cuma gününü ilk iki sırada tamamlamış oldu.

Bunun seçtikleri strateji sayesinde mümkün olduğunu söyleyen Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, sözlerine şöyle başladı: "1. antrenman seansında sürüş yapamadığımız için, 2. antrenman seansına yüksek yakıtla çalışmalar yaparak başlamaya karar verdik."

"Bu, beklenen yağmurdan önce yarış temposu üzerinde çalışabilmemiz adına yapıldı."

"Bu konuda diğerlerinden farklı bir yaklaşım sergiledik ve düşük yakıtla yaptığımız çalışmalarda, pistin gelişiminden faydalanmış olduk. Bu, zaman tablosunun en üstünde yer almamızın temel nedeniydi."

"Araç ve lastikler seans içerisinde doğru aralıkta görünüyordu. Gece boyunca üzerinde çalışmamız gereken alanlar var, bunların başında hem sıralama hem de yarış temposunda aracın arka tarafını güçlendirmek geliyor."

"Ayrıca, inişli çıkışlı olmasıyla ünlü bu pistte sürüşümüzü iyileştirip iyileştiremeyeceğimize de bakacağız; zira bu, virajlarda daha fazla hızlı gitmemize yardımcı olacak."

"Yarın yağış ihtimali yüksek; bu durum tabloyu önemli ölçüde değiştirebilir. Umarım 3. antrenmanda ıslak zeminde sürüş yapma şansımız olur."

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Sainz: "Daha fazla tempo bulmamız gerekiyor"

Perez: "Umarım yağmur yağmaz"
Daha fazlası
Ezel Tan
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Formula 1
Kanada GP

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Formula 1
Kanada GP

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Sainz'a ceza çıkmadı

Sainz'a ceza çıkmadı

Formula 1
Kanada GP

Sainz'a ceza çıkmadı Sainz'a ceza çıkmadı

Son Haberler

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

F1 Formula 1
Kanada GP

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

F1 Formula 1
Kanada GP

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

F1 Formula 1
Kanada GP

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Formula 1
Kanada GP
Filip Cleeren

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı" Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı! FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

Formula 1
Kanada GP
Matt Kew

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi? F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım" Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol