Shovlin: "Zirvede yer almamız, turu attığımız zamandan kaynaklanıyor"

Mercedes cuma günkü ikinci antrenman seansında farklı bir tutum sergiledi ve en hızlı turunu sonlara doğru atmayı tercih etti.

Bu sayede zaman tablosunun tepesine çıkan Alman üretici, cuma gününü ilk iki sırada tamamlamış oldu.

Bunun seçtikleri strateji sayesinde mümkün olduğunu söyleyen Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, sözlerine şöyle başladı: "1. antrenman seansında sürüş yapamadığımız için, 2. antrenman seansına yüksek yakıtla çalışmalar yaparak başlamaya karar verdik."

"Bu, beklenen yağmurdan önce yarış temposu üzerinde çalışabilmemiz adına yapıldı."

"Bu konuda diğerlerinden farklı bir yaklaşım sergiledik ve düşük yakıtla yaptığımız çalışmalarda, pistin gelişiminden faydalanmış olduk. Bu, zaman tablosunun en üstünde yer almamızın temel nedeniydi."

"Araç ve lastikler seans içerisinde doğru aralıkta görünüyordu. Gece boyunca üzerinde çalışmamız gereken alanlar var, bunların başında hem sıralama hem de yarış temposunda aracın arka tarafını güçlendirmek geliyor."

"Ayrıca, inişli çıkışlı olmasıyla ünlü bu pistte sürüşümüzü iyileştirip iyileştiremeyeceğimize de bakacağız; zira bu, virajlarda daha fazla hızlı gitmemize yardımcı olacak."

"Yarın yağış ihtimali yüksek; bu durum tabloyu önemli ölçüde değiştirebilir. Umarım 3. antrenmanda ıslak zeminde sürüş yapma şansımız olur."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images