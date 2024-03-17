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Formula 1

Shovlin: "Yüksek hızlı virajlardaki sorunumuzu çözmek için sıkı çalışıyoruz"

Mercedes'in pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, ekibin önemli bir endişe alanı olan yüksek hızlı virajları iyileştirmek için "çok çalıştığını" söyledi.

Burak Yasul
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG

Erik Junius

Cidde pisti, Mercedes'in rakiplerine karşı yüksek hızlı virajlarda geride olduğunu gösterdi. Aynı zamanda Alpine aracının bile daha iyi olduğunu göstererek Gümüş Oklar'ın yarış kazanma hedefiyle başladıkları yılda hangi alanda geliştirmeleri gerektiğini açıkça ortaya koydu.

Bu sorunu çözmekle görevli Mercedes çalışanlarından biri olan Andrew Shovlin, W15'in yüksek hızlı virajlarda neden bu kadar kötü olduğunu açıkladı.

Shovlin, "Birkaç şey var. Bunlardan biri dengenin iyi olmamasıydı. Yani bu çok hızlı virajlarda duvarlar piste çok yakın. Yani sürücünün kendine çok fazla güvenmek istediği virajlar ve lastiklere gerçekten yüklendiklerinde sık sık önden kayıyorduk. Bunun sürücüler için ne kadar tedirgin edici olduğunu tahmin edebilirsiniz."

"Şimdi, bu sıralama turlarında ve yarışta bir faktördü. Sıralama turlarında da zıplamadan biraz muzdariptik. Yarışta bu daha az sorun oldu. Araçta daha fazla yakıt vardı. Biraz daha yavaş gidiyorsunuz. Bu sakinleşmiş görünüyordu ve böyle bir sorun değildi. Asıl büyük sorun ise orada yeterince yol tutuşa sahip olmamamız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Melbourne pisti Cidde'den daha yavaş olsa da Shovlin, Albert Park'ın Cidde Corniche Pisti ile "benzer viraj yapısına" sahip olması nedeniyle yaklaşan Avustralya Grand Prix'sinden önce bu zayıflığı iyileştirmek için "çok çalıştıklarını" söyledi.

Shovlin, "Bu hafta üzerinde çok çalıştığımız konulardan biri de bu. Çünkü Melbourne'de Cidde'ye benzer virajlar var. Bu yüzden neden bazı yakın rakiplerimizin yol tutuşuna sahip olmadığımızı anlamaya çalışmak için çok çalışıyoruz." dedi.

İki yarışın ardından Mercedes'in elinde araçlarını geliştirmek için kullanabileceği pek çok veri toplandı. Shovlin, Melbourne için geliştirmelere odaklanmış pek çok departmanları olduğunu söyledi.

Shovlin, "Cidde'den topladığımız veriler kesinlikle var. Ayrıca Bahreyn yarışı ve Bahreyn testinden elde ettiğimiz verilere de bakıyoruz.  Melbourne'deki serbest antrenmanlara nasıl yaklaşacağımıza dair bir plan yapacağız. Ancak bu sadece Cidde'de yaptıklarımıza dayanmıyor."

"Aerodinamik departmanında, araç dinamiği departmanında devam eden pek çok çalışma var. Orada bize performans için iyi bir yön vereceğini umduğumuz bazı deneyler tasarlamaya çalışıyoruz." dedi.

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