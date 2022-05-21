Shovlin: "Yeni güncellemeler, hem dalgalanmayı azalttı ve hem de aracı hızlandırdı"

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Alman üretici, bu hafta sonuna önemli güncellemeler getirdi ve performans anlamında bunun dönüm noktası olacağı düşünülüyordu çünkü takım, bu güncellemeyle dalgalanmayı kontrol altına almayı hedefliyor.

Cuma günü her iki Mercedes pilotu da dalgalanmada şikayetçi değildi ve temel olarak performansa odaklanabildiler.

Yine de Miami GP hafta sonunda da durum benzerdi ve sıralama turlarında geriye düşmüşlerdi. Hal böyle olunca Mercedes taraftarları biraz endişeliler.

Cuma gününün ardından konuşan Andrew Shovlin, şöyle dedi: "Hafta sonuna sağlam bir başlangıç yaptık ve aracımız bu hafta sonu daha normal davranıyordu."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu aero güncellemesiyle dalgalanmayı azaltma konusunda ilerleme kaydettik ve tempo olarak bir adım ileri atmış gibi görünüyoruz."

"Şu noktada Red Bull ve Ferrari seviyesinde değiliz ama umarım kendimizi orta gruptan koparmışızdır."

"Ayrıca her iki sürücümüzün de kullandığı yeni güç ünitesiyle sorunsuz şekilde çalıştı."

Showlin, lastik aşınmasının çok yüksek olduğunu ve gece boyunca çalışmalar yaparak durumu geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.

"Buradaki sıcak şartlar lastikler için durumu epey zorlaştırıyor. Onları aşırı ısıtmak çok kolay ve aşınma oranları yüksek. Bu da stratejiyi başlı başına oldukça ilginç kılıyor."

"Bu gece Brackley'deki simülatörde yoğun şekilde çalışıp, biraz daha fazla performans bulmaya çalışacağız."

"Yine de en azından başlangıç için iyi bir temele sahibiz ve umarım yarın için biraz daha fazlasını bulabiliriz."