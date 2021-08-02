Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı Sonraki / Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”

Ekleyen:

Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, yarışı kolaylıkla kazanma şansları olduğunu ancak bu fırsatı yanlış strateji nedeniyle kaçırdıklarını söyledi.

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”

Macaristan Grand Prix’sindeki ilk turda yaşanan kazalardan sonra Max Verstappen’in aracının hasar almasıyla, Mercedes’in galibiyeti kolaylıkla kazanma şansı vardı. Ancak Mercedes’in yanlış stratejisi bu şansı kaybetmelerine yol açtı.

Yeniden starttan önceki formasyon turunda Hamilton dışındaki herkes, kuru zemin lastiklerine geçmek için pite girdi. Yarışa geçiş lastikleriyle devam eden Mercedes pilotu, ilerleyen dakikalarda pit stop yapmak zorunda kalarak gridin en gerisine düştü. Ardından Hamilton, iyi bir tempo yakalayıp pozisyon kazanmaya başlasa da Alpine pilotu Fernando Alonso’nun ardında çok zaman kaybetti ve yarışı üçüncü olarak tamamladı. Fakat yarışın ardından, ikinci sırada finiş gören Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’in diskalifiye olmasıyla ikinci sıraya yükselmiş oldu. 

Yarışın ardından konuşan Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, verdikleri kararın yanlış olduğunu kabul etti ve Hungaroring’de galibiyeti, bu yüzden kaybettiklerini söyledi.

Shovlin, “Dürüst olmak gerekirse, pit yolundan çıkarken şunu konuşuyorduk: Kuru zemin lastiklerine geçecek miyiz? Çünkü pistin kuruduğunu görmemiz lazım.”

“İşte bu noktada yanlış kararı aldık. İlk turda yaşananları gördükten sonra ana hedefimiz, hata yapmamak ve kazaya karışmamaktı, bu yüzden tedbirli davranıp geçiş lastikleriyle devam etmeye karar verdik. Herkesin piste geçiş lastikleriyle çıktığını görmek bir sürpriz oldu ve ardından arkamızdaki herkesin pite girdiğini görmek daha da büyük bir şok oldu."

“Fakat pit yolundaki ilk garajdaysanız, dezavantaja sahipsinizdir çünkü pit stop yaptığınızda ve çıkmak istediğiniz sizi bekleyen bir araç treni olur ve aracınızı garajdan çıkarmak için bir boşluk bulmanız gerekir. Ayrıca, bazı kişilerin pit yolunda temas ettiği anlar da yaşandı.”

“Bunlar düşünüldüğünde Lewis, formasyon turunda 5 saniyelik bir fark yaratamayacaktı çünkü herkes sıraya girmeye ve yer bulmaya çalışacaktı. En iyi senaryoda altıncı, en kötü senaryoda onuncu olacağımızı düşündük ama bu riskli olurdu ama yaptığımız ana hata [yeniden starttan önce] pitten kuru zemin lastikleriyle çıkmamak oldu. Herkes bunu yapmalıydı çünkü böylece [formasyon turunda] tekrardan pit stop yapılmasına gerek kalmazdı. Yani büyük bir şanssızlıktı. Yarışı kolaylıkla kazanma fırsatımız vardı ve bunu kullanamadık. Fakat bu kararı takım olarak birlikte aldık ve bu yüzden, kimse bundan suçlu tutulmuyor. Fakat bundan ders çıkardık ve bu hatayı ikince kez yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ardından Shovlin, Hamilton’ın nasıl 14. sıradan 3. sıraya kadar yükseldiğini anlatarak sözlerine devam etti ve şöyle konuştu: “Bunu söylemek çok zor çünkü önündekileri geçebilirse, Lewis’in kolaylıkla galibiyeti kazanmaya yetecek hızı vardı. Fakat insanların arkasında sıkışıp kaldığınızda hiçbir yere gidemiyorsunuz ve bu imkansız bir hal alıyor. Ona hâlâ yarışı kazanabileceğini söylüyorduk."

"Ancak Fernando’nun arkasında oldukça zaman harcadık ve onu daha hızlı şekilde geçtiğimiz bir senaryo hayal edersiniz, finişe doğru Sebastian ve Esteban’a atak yapabilirdik. Bu, Monako gibi pist üstü pozisyon kaybetmek için en kötü pistlerden biri."

"Yine de neler yaşanacağını tahmin etmek zordu çünkü bu, ne kadar hızlı öne geçtiğinizle alakalı ve eğer birkaç kişiyi daha hızlı geçseydik, her şey mümkündü. Ancak yeni lastikleri olan birinin arkasında sıkışıp kaldıysanız her şey yanlış gider.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

Önceki haber

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

Sonraki haber

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

3 s
2
Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

22 s
3
Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

31 dk
4
Formula 1

Ferrari: “Kazaya neden olan takımlar, hasarın maliyetini ödemeli”

4 s
5
Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

10 s
Son Haberler
Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
F1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

31dk
Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı
F1

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı

1 s
Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”
F1

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”

1 s
Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı
F1

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

2 s
Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?
F1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

3 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı Macaristan GP
Formula 1

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı” Macaristan GP
Formula 1

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı Macaristan GP
Formula 1

Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Formula 1 Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

Ferrari: “Kazaya neden olan takımlar, hasarın maliyetini ödemeli”
Formula 1 Formula 1

Ferrari: “Kazaya neden olan takımlar, hasarın maliyetini ödemeli”

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada
Formula 1 Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

Wolff, Mercedes'in Hamilton'ı ikinci start öncesinde pite almama kararını savundu
Formula 1 Formula 1

Wolff, Mercedes'in Hamilton'ı ikinci start öncesinde pite almama kararını savundu

Son Haberler

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı
Formula 1 Formula 1

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”
Formula 1 Formula 1

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.