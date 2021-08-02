Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”

Macaristan Grand Prix’sindeki ilk turda yaşanan kazalardan sonra Max Verstappen’in aracının hasar almasıyla, Mercedes’in galibiyeti kolaylıkla kazanma şansı vardı. Ancak Mercedes’in yanlış stratejisi bu şansı kaybetmelerine yol açtı.

Yeniden starttan önceki formasyon turunda Hamilton dışındaki herkes, kuru zemin lastiklerine geçmek için pite girdi. Yarışa geçiş lastikleriyle devam eden Mercedes pilotu, ilerleyen dakikalarda pit stop yapmak zorunda kalarak gridin en gerisine düştü. Ardından Hamilton, iyi bir tempo yakalayıp pozisyon kazanmaya başlasa da Alpine pilotu Fernando Alonso’nun ardında çok zaman kaybetti ve yarışı üçüncü olarak tamamladı. Fakat yarışın ardından, ikinci sırada finiş gören Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’in diskalifiye olmasıyla ikinci sıraya yükselmiş oldu.

Yarışın ardından konuşan Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, verdikleri kararın yanlış olduğunu kabul etti ve Hungaroring’de galibiyeti, bu yüzden kaybettiklerini söyledi.

Shovlin, “Dürüst olmak gerekirse, pit yolundan çıkarken şunu konuşuyorduk: Kuru zemin lastiklerine geçecek miyiz? Çünkü pistin kuruduğunu görmemiz lazım.”

“İşte bu noktada yanlış kararı aldık. İlk turda yaşananları gördükten sonra ana hedefimiz, hata yapmamak ve kazaya karışmamaktı, bu yüzden tedbirli davranıp geçiş lastikleriyle devam etmeye karar verdik. Herkesin piste geçiş lastikleriyle çıktığını görmek bir sürpriz oldu ve ardından arkamızdaki herkesin pite girdiğini görmek daha da büyük bir şok oldu."

“Fakat pit yolundaki ilk garajdaysanız, dezavantaja sahipsinizdir çünkü pit stop yaptığınızda ve çıkmak istediğiniz sizi bekleyen bir araç treni olur ve aracınızı garajdan çıkarmak için bir boşluk bulmanız gerekir. Ayrıca, bazı kişilerin pit yolunda temas ettiği anlar da yaşandı.”

“Bunlar düşünüldüğünde Lewis, formasyon turunda 5 saniyelik bir fark yaratamayacaktı çünkü herkes sıraya girmeye ve yer bulmaya çalışacaktı. En iyi senaryoda altıncı, en kötü senaryoda onuncu olacağımızı düşündük ama bu riskli olurdu ama yaptığımız ana hata [yeniden starttan önce] pitten kuru zemin lastikleriyle çıkmamak oldu. Herkes bunu yapmalıydı çünkü böylece [formasyon turunda] tekrardan pit stop yapılmasına gerek kalmazdı. Yani büyük bir şanssızlıktı. Yarışı kolaylıkla kazanma fırsatımız vardı ve bunu kullanamadık. Fakat bu kararı takım olarak birlikte aldık ve bu yüzden, kimse bundan suçlu tutulmuyor. Fakat bundan ders çıkardık ve bu hatayı ikince kez yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ardından Shovlin, Hamilton’ın nasıl 14. sıradan 3. sıraya kadar yükseldiğini anlatarak sözlerine devam etti ve şöyle konuştu: “Bunu söylemek çok zor çünkü önündekileri geçebilirse, Lewis’in kolaylıkla galibiyeti kazanmaya yetecek hızı vardı. Fakat insanların arkasında sıkışıp kaldığınızda hiçbir yere gidemiyorsunuz ve bu imkansız bir hal alıyor. Ona hâlâ yarışı kazanabileceğini söylüyorduk."

"Ancak Fernando’nun arkasında oldukça zaman harcadık ve onu daha hızlı şekilde geçtiğimiz bir senaryo hayal edersiniz, finişe doğru Sebastian ve Esteban’a atak yapabilirdik. Bu, Monako gibi pist üstü pozisyon kaybetmek için en kötü pistlerden biri."

"Yine de neler yaşanacağını tahmin etmek zordu çünkü bu, ne kadar hızlı öne geçtiğinizle alakalı ve eğer birkaç kişiyi daha hızlı geçseydik, her şey mümkündü. Ancak yeni lastikleri olan birinin arkasında sıkışıp kaldıysanız her şey yanlış gider.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images