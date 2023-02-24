Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

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Mercedes, geçen yılki testlerin başlangıcında dalgalanma problemleriyle boğuşmuş ve testlerden umduğunu bulamamıştı.

Bu sorun neredeyse sezonun ilk yarısında takımın başını ağrıttı ve araç gelişimini olumsuz yönde etkiledi.

Fakat bir yıl sonra artık bu konuda bir problemleri kalmamış durumda.

Perşembe günü başlayan testlerin ilk gününün ardından konuşan Mercedes'ten Andrew Shovlin şöyle dedi: "Testlere sağlam bir başlangıç yaptık."

"Araç başlangıçtan son ana kadar sorunsuz çalıştı ve bu da ilk gün için belirlediğimiz yoğun programı tamamlamamızı sağladı."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yeni bir aracı anlamak, her zaman birkaç gün alır fakat dengeyi geliştirmek istediğimiz noktalar hakkında gayet iyi bir fikrimiz var."

"W13'e kıyasla çok daha sakin ve tutarlı bir temel üzerinde çalışmak cesaret vericiydi."

Fakat Shovlin, performans anlamında yorum yapmak istemiyor.

"İlk günün ardından performansın nasıl olduğu her zaman için bulanıktır, bu nedenle nerede olduğumuzu söylemek imkansız. Fakat biraz performans bulabileceğimiz birkaç kilit nokta var."

"Kovalayan taraf olduğumuzu ve bir hafta sonra burada yapılacak ilk yarış öncesinde performans bulmak için her şeyi yapmamız gerektiğini düşünerek hareket edeceğiz."

"Programa mümkün olduğunca çok şey dahil ettiğimiz için, önümüzdeki iki gün, en az bugünkü kadar yoğun geçecek."

"Umarım araç saat gibi çalışmaya devam eder ve böylelikle elimizdeki pist süresinden en iyi şekilde yararlanabiliriz."