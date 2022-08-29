Shovlin: "Verstappen nerede başlarsa başlasın galip gelecekti"

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F1 tarihine geçecek bir yarış çıkaran Verstappen, grid cezası nedeniyle 14. sırada başladığı mücadeleyi 17 saniye gibi büyük bir farkla kazanmayı başardı ve arka arkaya üçüncü, sezonun dokuzuncu zaferini elde etti. İkinci sırada ise takım arkadaşı Sergio Perez yer aldı.

Böyle bir galibiyeti podyum dışından izlemek (George Russell 4. oldu, Lewis Hamilton yarış dışı kaldı) Mercedes için şaşırtıcı, nitekim son sekiz yıldır baskın galibiyetler elde eden taraf kendileriydi.

Red Bull'un performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Andrew Shovlin, yapacakları çok iş olduğunu bir kez daha ekliyor.

Shovlin, "[Verstappen] farklı bir ligdeydi, hangi grid pozisyonunda olursa olsun, hangi stratejiyi uygularsa uygulasın galibiyete ulaşacaklardı. Red Bull'un bu kadar önde olduğunu görmek şok ediciydi."

"Yapmamız gereken çok iş var, düşündüğümüzden çok daha fazla. Umalım ki Verstappen her pistte bu kadar hızlı olmasın!"

"Genel olarak zor bir hafta sonuydu, güncellemelerle biraz ilerlemek istiyorduk. Ferrari yarış temposu olarak bize biraz daha yakın gibiydi, Red Bull ise değildi."

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, make contact on the opening lap Fotoğraf: Motorsport Images

Mercedes için Spa kendi performansları açısından da şoke ediciydi. Macaristan'da pole pozisyonuna ulaşan takım, sadece bir yarış sonra sıralamaların en hızlısı Verstappen'in 1.8 saniye gerisinde kaldı.

Yarışta da durum değişmedi ve yarışı bitirebilen tek Mercedes ile Russell tam 27 saniye geride dördüncü oldu.

Geri adım attıklarını kabul eden Shovlin, "[Spa'da] aracın sahip olduğu çeşitli sıkıntılarla mücadele ettik, bu kesinlikle hayatımızı daha da zorlaştırdı."

"Birçok açıdan bu durum faydalı bir ders oldu; araç henüz farklı pistlerde yeterince iyi performans göstermiyor, dolayısıyla çalışma aralığını genişletmemiz gerektiği açık."

"Tek turda da kötüydük, bu da odaklanmamız gereken bir başka alan."

"[Yarış] pist sıcaklığının artması nedeniyle çok daha iyiydi, ancak çeşitli koşul ve pistlerde tekrarlayan sorunlarımızın üstesinden gelmeliyiz."

"Yeniden toparlanmak ve Zandvoort için plan yapmak üzere birkaç günümüz var. Pist çok hızlı virajlara sahip, bu yüzden hafta sonundan elde ettiğimiz verileri analiz ettikten sonra biraz ilerleme kaydedebileceğimizi umuyorum." dedi.