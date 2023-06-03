Shovlin: "Sorunları nasıl çözeceğimize dair iyi bir fikrimiz var"

Yeni güncelleme paketini Monako'da kullanmaya başlayan Mercedes, İspanya'da daha kapsamlı bir test gerçekleştirmekte.

Cuma günü takımın tek tur temposu pek parlak değildi fakat temelde parça testine odaklandıkları için bu zamanlar çok da temsili değil.

Andrew Shovlin, araçta bazı denge problemleri yaşadıklarını kabul ediyor ancak bunları çözebilecekleri görüşünde.

Shovlin, "İlk seansta zaman tablosunu okumak zordu çünkü prototip lastikler herkesin normal çalışma planlarından sapması anlamına geliyordu."

"İlk seanstaki programımız yeni lastikler üzerinde çalışmaya yönelikti ve onları Silverstone'da kullanmaya başlamadan önce, bize ihtiyacımız olan verileri sağladı."

"İkinci seans daha normaldi ve sonuçların bizim için epey tanıdık olduğunu söyleyebilirim. Tek tur temposu üzerinde biraz çalışmak gerekiyor fakat yarış tempomuz iyi durumda."

"İki farklı kanat test ettik, bu da lastikler ve tempo üzerindeki etkilerini anlamak için üzerinde çalışacağımız verileri elde etmemizi sağladı."

"Denge açısından bizi etkileyen şeylerin ne olduğunu biliyoruz. Umarım sabaha kadar bu sorunlara birkaç çözüm bulmuş olacağız." dedi.