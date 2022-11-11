Shovlin: "Son seansta her şey pist pozisyonuna bağlıydı"
Mercedes pist üstü mühendislik şefi Andrew Shovlin, sıralama turlarında pist pozisyonunun kilit nokta olduğunu ancak sprint yarışında daha fazlasını beklediklerini söylüyor.
Brezilya'da değişken koşulların damga vurduğu sıralama seansında inişli çıkışlı bir gün geçiren Mercedes, sprint yarışına Lewis Hamilton ile 8, George Russell ile 3. sıradan başlayacak.
Russell zaman turunun ardından kaza yaparak sıralama turlarına veda etti, ancak yağmurun bastırmasıyla birlikte yerini korumayı başardı.
Mercedes'in gününü değerlendiren Shovlin, sprint yarışından umutlu.
Shovlin, "Her turun ayrı bir meydan okuma sunduğu, aldatıcı bir Cuma günüydü. Temiz bir tur atmak hiç kolay değildi, özellikle de arka arkaya iyi turlar atmanız gerekiyorken, yine de -istediğimiz kadar rahat olmamakla birlikte- ilk iki seansı atlatmayı başardık."
"Son seansta ise her şey pist pozisyonuna bağlıydı, şartlar sürekli kötüleşiyordu ve günün sonunda tura en önde başlamanın en iyisi olduğu ortaya çıktı."
"İki pilotumuz da iyi bir zaman turu kaydedemedi. George araçtan memnundu ancak Lewis son turunda yol tutuşu kaybından muzdaripti."
"Hava durumu belirsizliğini koruyor, bu da sprint yarışı esnasında cesur kararlar vermemizi gerektirebilir ve ayağımıza bir takım fırsatlar da getirebilir." dedi.
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