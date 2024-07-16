Shovlin: "Son iki yılda rekabetçi bir aracımızın olmaması Lewis için çok zor oldu"

Hamilton Silverstone'da 56 yarışlık zafer bekleyişini sona erdirdi ardından kendi seyircisi önünde duygusal bir galibiyet elde etti.

Mercedes 2022'de yer etkisi düzenlemelerine uyum sağlamakta zorlandı. Takımın Max Verstappen ve Lando Norris'in temasının ardından elde ettikleri Avusturya GP zaferinden önceki tek galibiyetleri, 2022 Brezilya GP'ydi.

Shovlin, Silverstone'da değişken koşullarda damalı bayrağı ilk gören pilotun zaferini 'klasik Lewis' olarak nitelendirdi.

Ayrıca takım düzenli olarak ön sıralarda mücadele edemediğinde, özellikle de W15 bu sezona rakiplerinin gerisinde başladığında kendilerinden doğal olarak şüphe ettiklerini açıkladı.

Shovlin, F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Birtakım şüpheler yaşamak kaçınılmaz, bence tüm takım bu dönemi yaşadı."

"Arka arkaya üçüncü kötü aracımızı piyasaya sürdüğümüzde hepimiz 'Neden bu hatayı yaptık? Bunu tekrar nasıl yaptık?' diye düşündük."

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence rekabetçi bir aracımızın olmaması Lewis için çok zor oldu çünkü o yarış kazanmak için doğmuş bir sürücü."

"Çok zor sonuçlar aldığı birkaç yıl onun için çok zor geçti. Yarışların hepsi kötü değildi, çünkü George inanılmaz hızlı bir sürücü ve yenilmesi çok zor bir insan. Sadece kazanamadık çünkü kazanacak bir aracımız yoktu."

"Lewis Ferrari'ye gideceğini açıkladığında, hepimiz 'bu yılı hatırlanacak bir yıl yapalım ve kutlayacak sonuçlar elde edelim' diye düşündük."

"Dolayısıyla tüm ekip bu yılın yarış kazanmaya geri dönebileceğimiz ve bazı sonuçlar alabileceğimiz bir yıl olmasını umuyordu çünkü Lewis'in Mercedes'teki kariyerinin bu inanılmaz bölümünün üç sezon üst üste kazanamadan bitmesi gerçekten üzücü olurdu."

"Onun için mutluyuz, takım için mutluyuz ama Lewis'in kariyerinin bu bölümünün mutlu bir sonla bitmesinden daha çok istediğimiz bir şey yok." dedi.