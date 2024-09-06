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Formula 1 İtalya GP

Shovlin: "Son iki yarışın öncekiler kadar iyi olmadığının farkındayız"

Andrew Shovlin, Mercedes'in son iki yarışta sorun yaşadığını kabul ettiklerini söylerken, bunun normal bir değişim olabileceğinin altını çizdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes'in Spa'ya getirdiği yeni taban ve difüzörünün ardından İtalya Grand Prix'sinde tempo eksikliğinden yakındı.

Mercedes'in art arda altı yarışta podyuma çıkmasının ardından Monza, takımın podyum elde edemediği ikinci yarış oldu.

Mercedes'in Monza sonrası bilgilendirme toplantısında konuşan Shovlin, "Son üç yarışta, paketlerin çeşitli karşılaştırmalarını yaptık. Aslında temel olarak tabanı karşılaştırdık ve emin olduğumuz şey, bunun beklediğimiz yükü ürettiği."

"Bunu, süspansiyon aracılığıyla aracın yol üzerinde oluşturduğu kuvveti ölçerek anlıyoruz."

"Ayrıca araçta oluşan basınçlara da bakıyoruz ve bunları rüzgar tünelinde gördüklerimizle ilişkilendirebiliyoruz. Bu da aracın beklediğimiz şeyi yapıp yapmadığına dair iyi bir çıkarım yapmamıza olanak sağlıyor."

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"Bunun beklediğimiz kadar büyük bir kazanç olmadığını, oldukça küçük bir paket olduğunu belirtmeliyim, ancak istenen yükü ürettiğinden eminiz." şeklinde konuştu.

Peki güncellemeler aracın özelliklerini değiştirdi mi?

Hamilton Cumartesi günü Monza'da aracın 'çok daha iyi hissettirdiğini' söylese de, sıralama turlarında birkaç hata yaptı ve bu da ona yaklaşık 0.1 saniyeye mal oldu.

George Russell ise Mercedes'in 'Ferrari ve McLaren ile savaşacak hıza sahip olmadığını' söyledi.

Shovlin, "Araç pistten piste farklı performans gösteriyor."

Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG

Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

"Bazı pistlerde çok iyi çalışıyor, bazı pistlerde ise aerodinamik özelliklerden bağımsız olarak aracın dengesiyle mücadele ediyoruz. Ama evet, kabul etmemiz gerekirse son iki yarış öncekiler kadar iyi değildi." 

"Bu sadece pistten piste normal bir değişim olabilir, ancak önümüzdeki birkaç gün buna bakacağız."

"Tüm bunların yanı sıra getirdiğimiz başka güncellemeler de var. Yani dikkate almamız gereken pek çok şey mevcut, şu anda elimizde çok fazla veri var ve önümüzdeki günlerde bunlardan ne çıkarabileceğimize bakacağız." dedi.

Mercedes şu anda şampiyonada 292 puanla, üçüncü sıradaki Ferrari'nin 115 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

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