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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Shovlin: "Son dönemde, yarışta temposunda neler yapabileceğimizi gösterdik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'ten Andrew Shovlin, sıralama turlarında geride kalsalar bile yarışta durumu tersine çevirebileceklerini düşünüyor.

Shovlin: "Son dönemde, yarışta temposunda neler yapabileceğimizi gösterdik"

Mercedes, sezonun ikinci yarısında sıralama turlarında zaman zaman geride kalsa da ya da yarış içerisinde geriye düşse de, bir şekilde geri dönmeyi başardı.

Brezilya bunun en net örneğiydi ve aynı şekilde Suudi Arabistan da Lewis Hamilton'ın geriye düştükten sonra kazandığı yarışlardan birisiydi.

Sezonunun son yarışına Hamilton, Max Verstappen'in ardında ikinci sıradan başlayacak ve Andrew Shovlin bir kez daha aynısını yapabileceklerini düşünüyor.

Shovlin, "Her iki pilot için de oldukça zorlu bir sıralama turları oldu. Alışılmadık şekilde aracımız, ilk seansta iyi hissettirirken, seans ilerledikçe giderek daha az rekabetçi hale geldi."

"Elbette pole pozisyonunu kazansaydık, yarış daha kolay olacaktı ama orta hamurla başlayacağımız için mutluyuz. Umarım gece yaptığımız çalışmalarda, uzun sürüşlerdeki tempomuzu biraz geliştirmişizdir."

"Yarış için en iyi strateji seçeneklerini belirlemek adına bizim için yoğun bir gece oldu fakat son zamanlarda iyi bir yarış temposuna sahibiz. Bu sayede pozisyonlar kazanma ve pistte geçiş yapabilme yeteneğimizi çoğu zaman gösterdik."

"Brezilya'da çok daha büyük bir mücadeleyle karşı karşıyaydık ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu yüzden yarın galibiyete ve şampiyonluğa ulaşacak bir konuma gelmek adına mümkün olan her şeyi yapacağız." dedi.

Toto Wolff ise şunları ekledi:  "Sıralama turlarında geride kalmış olabiliriz ve durum 1-0 olabilir, fakat yarışta hangi araç daha hızlı olursa o kazanacak. Sadece buna odaklanmamız, durumu telafi etmemiz ve sonrasında yarıştan en iyisini çıkmamız gerekiyor."

"Lewis yarış için süper motive olacak ve her zamanki gibi ava çıkacak."

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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