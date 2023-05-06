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Shovlin: "Sıralama temposunu geliştirmezsek, pazar günü sinir bozucu geçebilir"

Andrew Shovlin, Mercedes'in yarış temposunun fena olmadığını ancak tek tur temposunu geliştirmezlerse, pazar günü zorlanabileceklerini söyledi.

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George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes geleneksel olarak pazar günleri daha iyi bir araca sahip oluyor ancak geçişin zor olduğu pistlerde bu çok büyük bir dezavantaj.

Bunun temel sebebi sıralama turlarında geride kalmaları ve yarışta bu pozisyonları -daha iyi bir araca sahip olsalar bile- telafi edememeleri.

Miami'deki ilk günün ardından konuşan Shovlin, şöyle dedi: "İlk antrenman seansında zirvede yer almak bizi bir dereceye kadar gururlandırdı. Fakat aracı iyi bir aralığa getirdiğimiz açıktı."

"Her iki sürücü de tur zamanının oldukça kolay bir araya geldiğini söyledi."

"2. antrenman seansından önce araçta bazı küçük değişiklikler yaptık fakat daha soğuk koşullardayken, aracı yeni lastiklerle yönetmek epey zordu."

"Leclerc'in kazası nedeniyle kırmızı bayrak çıkması, herkesin yüksek yakıtla sadece birkaç tur atabildiği anlamına da geliyordu."

"Yaptığımız sürüşlere bakılırsa, bu açıdan hızımız gayet iyiydi. Ancak burada geçiş yapmak hiç kolay olmayacak, bu nedenle bu akşam tek tur tempomuzu geliştirmeliyiz, aksi takdirde sinir bozucu bir Pazar günü ile karşı karşıya kalacağız."

"Her zamanki gibi, fabrikadan büyük bir desteğe sahibiz ve bugünün sorunlarını iyi okuduğumuz için ne üzerinde çalışacağımızı biliyoruz."

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