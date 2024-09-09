Shovlin: "Sezonun son bölümünde daha fazla galibiyet elde etmeyi hedefliyoruz"

Mercedes'in pist mühendisliği direktörü Shovlin, bu hafta sonu gerçekleşecek Azerbaycan Grand Prix'si hakkında konuştu.

Mercedes'in İtalya Grand Prix'si sonrası yaptığı bilgilendirmede, "Bakü her zaman nerede olacağınızı tahmin etmek konusunda zor bir pist olmuştur."

"Burası gerçekten alışılmadık bir pist. Yakın, virajlı ve çok düşük hızlı ikinci sektörün ardından gerçekten uzun bir düzlük var."

"Nispeten düşük bir kanat seviyesi gerektiriyor; normalde tüm bu düşük hızlı virajlarda sahip olacağınız şey bu değil, ancak uzun düzlükte buna ihtiyacınız oluyor."

"Aynı zamanda yarışı etkileyen pek çok olayın meydana gelebileceği bir hafta sonu. Bir sürücü hata yaptığında güvenlik aracının çıkması çok olası."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak 2024'te her şeyi daha da zorlaştıran şey, birden fazla takımın zafer için yarışıyor olması.

Shovlin, "Bu yıl karşılaştığımız bir diğer sorun da; herhangi bir pistte en az üç, hatta dört takımın birbirine 0.1-0.2 saniye kadar yakın olması."

"Bu da sıralama turlarında ya da yarış temposunda nerede olacağımızı tahmin etmeyi çok zorlaştırıyor."

"McLaren'in hızlı olmasını zaten bekliyoruz, Ferrari'nin de son zamanlarda bazı güçlü performanslar sergilediğini gördük ve Red Bull'u asla göz ardı edemezsiniz."

"Ama biz de sezonun bu son bölümünde maksimum performansımızı gösterip birkaç yarış galibiyeti daha elde etmeyi umuyoruz. Umarım bunu başarabiliriz." şeklinde konuştu.