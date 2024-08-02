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Formula 1 Belçika GP

Shovlin: "Sezon başındaki yavaşlığımız bizim için çok şaşırtıcıydı"

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, takımın sezon başında daha hızlı olmayı beklediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes, kış boyunca araçta yaptığı değişikliklerin 2023'te geçirdiği zorlu dönemin ardından performansı artıracağını düşünüyordu ancak Lewis Hamilton ve George Russell ilk sekiz yarışta podyum elde edemedi. 

Ancak takımın Monako'ya getirdiği güncellemelerin ardından Russell, Kanada Grand Prix'sinde sürpriz bir şekilde pole pozisyonu aldı ve yarışı Max Verstappen ve Lando Norris'in arkasında üçüncü sırada bitirdi.

O zamandan beri her yarışta podyuma çıkmayı başaran bir Mercedes gördük.

Bu durum onları 'sezonun en çok gelişme gösteren takımı' olmaya aday yapıyor, ancak Shovlin çok daha önce kendilerini göstermeleri gerektiğini ve en başından beri pole pozisyonu alabilecek ve yarış kazanabilecek potansiyele sahip olduklarını düşünüyor.

Shovlin, "Biz her zaman bu aracın çok hızlı olduğunu düşündük ancak bunu bütün bir hafta sonu boyunca yapabilmek yılın başlarında bizim için biraz zor oldu."  

George Russell, Mercedes F1 W15, 1st position, arrives in Parc Ferme

George Russell, Mercedes F1 W15, 1st position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu noktaya gelmek bir atılım değildi, yani tek bir gelişmeyle olmadı. Sorunlarımızın üstesinden gelmek için pek çok şey yaptık."

"Açıkçası sezon başında yavaş olmak bizim için şaşırtıcıydı."

"İyi bir araç tasarladığımızı düşünmüştük ve aslında öyleydi de, sadece üstesinden gelmemiz gereken bazı sorunları vardı."

"Şimdi bu sıkı çalışmanın sonuçlarını görüyoruz."

Spa'da George Russell'ın diskalifiyesiyle yaşanan hayal kırıklığına rağmen Shovlin, mücadeleden vazgeçmediklerini ve W15 için neredeyse her yarış hafta sonu yeni parçaların takıldığı güncelleme döngüsüne devam etmek istediklerini vurguluyor.

Andrew Shovlin, Pist Mühendisliği Direktörü, Mercedes-AMG F1 Takımı, Takım Müdürlerinin Basın Toplantısında

Andrew Shovlin, Pist Mühendisliği Direktörü, Mercedes-AMG F1 Takımı, Takım Müdürlerinin Basın Toplantısında

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes'in ilk olarak Spa'ya getirdiği ancak daha sonra yağmurlu geçenantrenmanlarda test etmek için zaman olmaması nedeniyle geri aldığı taban güncellemesi, önümüzdeki yarışlarda geri dönecek yeni parçalar arasında yer alacak.

"F1'de başarının büyük bir kısmı öğrenmekle ve fikirlerle ilgilidir, öğrenme oranımız bu yıl oldukça yüksekti."

"Modelleriniz ne kadar iyiyse, aracı çevrimdışı olarak o kadar iyi geliştirebilirsiniz. Bizim çok sayıda farklı modelimiz var."

"Modelleme becerisi, sonsuz miktarda tünel testi veya pist testi yapmadığınız bu günlerde geliştirmenin en iyi yollarından biri."

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