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Mercedes: "Russell, gelecekte şampiyon olabilir"

Pist Mühendisliği Direktörü Andrew Shovlin'e göre Mercedes'in George Russell'ın gelecekte Formula 1 Dünya Şampiyonluğu kazanabileceğine dair hiç şüphesi yok.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes-AMG

Britanyalı pilot, 2019'da Williams'a katılmasından bu yana F1'in en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı ve geçen sezon Valtteri Bottas'ın yerine Mercedes'e katılmadan önce Williams'ta üç sezon geçirdi. 

Russell, Mercedes'teki ilk yılında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geride bırakarak São Paulo Grand Prix'sinde ilk yarış zaferini elde etti.

Shovlin, Russell konusunda şunları söyledi: "O çok ama çok sıkı çalışan son derece profesyonel bir pilot."

"Ona uygun bir araç verebildiğimiz takdirde, şampiyonluk kazanacağından şüphe duymadığımız bir pilot ve bunu başarmak için çok sıkı çalışıyoruz."

Shovlin kariyeri boyunca birçok Dünya Şampiyonu ile çalıştı. 2009 yılında Brawn GP ile Jenson Button'a şampiyonluk başarısı için mühendislik yaptı ve 2010-2012 yılları arasında yedi kez şampiyon olan Michael Schumacher ile çalıştı.

Russell'ın başarıya ulaşmasına yardımcı olacak niteliklere işaret eden Shovlin şunları ekledi: "Çok teknik. Farklı koşullara iyi uyum sağlıyor."

"Tüm iyi pilotlar zaman içinde daha iyi olurlar ve kendilerini geliştirmek için her fırsatı değerlendirmeye odaklanırlar."

"Geçen yıl Macaristan'da pole pozisyonunu aldığında bu bizim için sürpriz oldu çünkü Cuma günü iyi geçmemişti. Araçta bazı değişiklikler yaptık ama o, sıralama turlarında harika bir iş çıkararak bunu başardı."

"Çok iyi bir şekilde odaklanmış durumda ve gelecekte takımın başarılarının bir parçası olacağından hiç şüphem yok."

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