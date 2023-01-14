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Formula 1 Haberler

Shovlin: "Russell için araca uyum sağlamak Hamilton'a göre daha kolaydı"

Andrew Shovlin, George Russell'ın Williams'ta geçirdiği üç yılın nispeten zayıf bir araçla başa çıkma konusunda kendisini Lewis Hamilton'a göre daha avantajlı bir konuma getirdiğini söylüyor.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Shovlin: "Russell için araca uyum sağlamak Hamilton'a göre daha kolaydı"
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Arka arkaya GP3 ve F2 şampiyonluklarının ardından 2019 sezonunda Williams ile spora giriş yapan Russell, arka sıralarda geçen üç sezonun ardından geçen sezon Mercedes'e geçiş yaptı.

Ancak yeni kurallara uyum sağlayamayan takım, Russell'a şampiyonluk savaşına veya galibiyet mücadelesine girebileceği bir araç sunmadı. 2022 aracı W13, özellikle dalgalanma sorunu nedeniyle yeterli bir gelişim eğrisi yakalamakta zorlandı.

Zorlu geçen sezonu Macaristan'daki pole pozisyonu ve Brezilya'daki zaferle noktalayan Russell, takım arkadaşı Hamilton'a göre daha tutarlı sonuçlar elde ederek yedi kez dünya şampiyonunu mağlup etmeyi de başardı.

Takım içi mücadeleyi değerlendiren Andrew Shovlin, sezonun ilk yarışlarında Russell'ın son birkaç sezondur zayıf araçlar kullanarak büyük deneyim kazandığını ve bu sayede lider bir takıma destek sağladığını söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Shovlin, "Lewis ve George'un bu noktaya gelene kadar izledikleri yollar oldukça farklıydı."

"Yeteneğini ortaya koyması halinde herhangi bir hafta sonunda galibiyet için mücadele edebileceğini bildiği bir araçla spora giriş yapan Lewis ani bir uyum süreci yaşadı."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Williams'tan gelen George'un kazandığı deneyimin ise ilk yarışlarda araçla başa çıkmak için kendisine iyi bir zemin hazırladığını düşünüyorum."  

"Sanırım George'un alışık olduğundan biraz daha farklı bir deneyim yaşamayı umduğu bir unsur vardı ama önündeki zorlukla başa çıkma konusunda çok iyiydi.

"Dürüst olmak gerekirse, ilk yarışlarda George için araca uyum sağlamak, Lewis'e göre daha kolaydı.

"Yine de ikisinin de takımı daha iyi bir yere getirmek için çalıştıklarını hemen görmek güzeldi. Birlikte çalışma şekillerinden ve iş yükünü paylaşmaktan mutlu olmalarından memnun kaldım. "

"İki pilotun da bir numaralı odak noktası aracı geliştirmekti, kimin beşinci, kimin altıncı bitireceği üzerine tartışmak değil."

"Hem takımın hem de pilotların bu olgunluğa sahip olması çok güzel, nitekim tüm mühendislik grubunun pilotlarla birlikte çalışması, olmak istediğiniz yere geri dönmeniz için gereken süreyi kısaltmanın yoludur." dedi.

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