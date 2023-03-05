Shovlin: "Red Bull şu anda ulaşılamaz gibi görünüyor"
Mercedes'ten Andrew Shovlin, Red Bull'un şu anda Mercedes'in çok önünde yer aldığını kabul etti.
Mercedes tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvenin uzağında görünüyor fakat mücadele artık eskisinden daha yakın.
Şef pist üstü mühendisi Shovlin, "Açıkçası, pole pozisyonundan bu kadar uzakta olduğumuz için hayal kırıklığına uğramış durumdayız ancak dün çok daha uzakta görünüyorduk."
"Aracın gece yaptığımız değişikliklere yanıt vermesi cesaret verici ve yüksek hızlı bölümlerdeki yavaşlığını çözmek gibi bazı sorunların üstesinden geldik."
"Sabah seansında araç, sıcak koşullar göz önüne alındığında oldukça tahmin edilebilir şekilde davrandı."
"Sıralama turlarına girerken biraz ince ayar yaptık ve ilk başlarda oldukça iyi bir yerdeymişiz gibi görünüyordu."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Seanslar ilerledikçe diğerleri biraz daha hız bulmayı başardı. Ayrıca sıralama turlarının son bölümünde sadece bir lastik setimiz vardı, bu da bizi olması gerekenden daha geride bıraktı. Bu farkı kapatmak için çok çalışacağız."
"Düzlük hızımız güçlü görünüyor, lastik aşınmamız da iyi bir noktada. Gördüğümüz kadarıyla Red Bull'ların gerisindeyiz ama Ferrari ve Aston Martin'lerle savaşabilirsek güzel olacak."
Mercedes patronu Toto Wolff da olması gereken yerin çok gerisinde olduklarını söyledi.
Farkın bir kısmının sadece bir lastik setine sahip olmalarından kaynaklandığını söyleyen Wolff, "Yine de olmak istediğimiz yerde ya da kış boyunca hedeflediğimiz yerde değiliz."
"Aradaki farkın boyutunu biliyoruz ve bunu telafi etmek için daha fazlasını bulmamız gerektiğinin farkındayız."
"İki sürücü de son turda temiz bir tur atamadı. Muhtemelen 0.150 saniye kadar daha zaman vardı ama bu çok fazla bir şeyi değiştirmezdi."
"Belki her iki araçla da Alonso'yu geçebilirdik... Fakat bu noktadayız."
"Yarışta daha yukarılarda yer almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Bahreyn GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Gasly: "Neden bu kadar geride kaldığıma dair cevabımız yok"
Son Haberler
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü" Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.