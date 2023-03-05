Shovlin: "Red Bull şu anda ulaşılamaz gibi görünüyor"

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Mercedes tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvenin uzağında görünüyor fakat mücadele artık eskisinden daha yakın.

Şef pist üstü mühendisi Shovlin, "Açıkçası, pole pozisyonundan bu kadar uzakta olduğumuz için hayal kırıklığına uğramış durumdayız ancak dün çok daha uzakta görünüyorduk."

"Aracın gece yaptığımız değişikliklere yanıt vermesi cesaret verici ve yüksek hızlı bölümlerdeki yavaşlığını çözmek gibi bazı sorunların üstesinden geldik."

"Sabah seansında araç, sıcak koşullar göz önüne alındığında oldukça tahmin edilebilir şekilde davrandı."

"Sıralama turlarına girerken biraz ince ayar yaptık ve ilk başlarda oldukça iyi bir yerdeymişiz gibi görünüyordu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Seanslar ilerledikçe diğerleri biraz daha hız bulmayı başardı. Ayrıca sıralama turlarının son bölümünde sadece bir lastik setimiz vardı, bu da bizi olması gerekenden daha geride bıraktı. Bu farkı kapatmak için çok çalışacağız."

"Düzlük hızımız güçlü görünüyor, lastik aşınmamız da iyi bir noktada. Gördüğümüz kadarıyla Red Bull'ların gerisindeyiz ama Ferrari ve Aston Martin'lerle savaşabilirsek güzel olacak."

Mercedes patronu Toto Wolff da olması gereken yerin çok gerisinde olduklarını söyledi.

Farkın bir kısmının sadece bir lastik setine sahip olmalarından kaynaklandığını söyleyen Wolff, "Yine de olmak istediğimiz yerde ya da kış boyunca hedeflediğimiz yerde değiliz."

"Aradaki farkın boyutunu biliyoruz ve bunu telafi etmek için daha fazlasını bulmamız gerektiğinin farkındayız."

"İki sürücü de son turda temiz bir tur atamadı. Muhtemelen 0.150 saniye kadar daha zaman vardı ama bu çok fazla bir şeyi değiştirmezdi."

"Belki her iki araçla da Alonso'yu geçebilirdik... Fakat bu noktadayız."

"Yarışta daha yukarılarda yer almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.