Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Shovlin: "Ne yapmamız gerektiği konusunda net bir fikrimiz var"

Andrew Shovlin, Mercedes'in taban güncellemesinin Miami Grand Prix'sinde beklendiği gibi çalıştığını doğruladı, ancak W15 aracının seanstan seansa oldukça farklı davranmaya devam ettiğini kabul etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

F1'in yer etkisi kurallarının 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana sadece tek bir yarış galibiyetiyle sınırlı kalan Mercedes, 2024'te W15 ile galibiyet mücadelesine geri dönmeyi hedefliyordu.

Ancak sekiz kez Markalar Şampiyonu olan Mercedes, henüz podyum bile elde edememiş durumda.

Mercedes, 2024'ün ilk büyük geliştirme paketini Miami'de tanıttı ve Florida'ya önemli ölçüde değiştirilmiş bir tabanla geldi.

Yeni parçalara sahip olmalarına rağmen Lewis Hamilton ve George Russell yarış günü fazla bir etki yaratmakta zorlandılar ve sırasıyla altıncı ve sekizinci oldular.

Mercedes'in yarış sonrası bilgilendirme programına katılan Shovlin, takımın artık W15 için gerekli geliştirme yönü hakkında 'çok net bir fikre' sahip olduğunu iddia etti.

"Güncelleme kitimizin yaklaşık yarısını Miami'ye getirmeyi başardık, diğer yarısı da Imola'ya gelecek."

"Gelecek yarışlar üzerinde çok sıkı çalışarak onlara da yenilikler getirmeye çalışıyoruz."

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Beklendiği gibi oldu mu? Evet, her şey tabandan beklediğimiz performansı veriyor gibi görünüyor.

"Şu an sorun, diğer herkesin araçlarını geliştiriyor olması."

"Ayrıca, pilotlarımızın mücadele etmek zorunda kaldığı yol tutuş sorunları, tüm bu performansı ileriye doğru atılmış düz bir adım olarak görmeyi zorlaştırıyor."

"Aracın bu süre zarfında seanstan seansa oldukça farklı davranabileceğinin de farkındayız."

"Ancak son birkaç yarıştan sonra,  daha kolay yol tutuşunu sağlamak ve önemli sıralama turlarında istedikleri yere gittiğinden emin olmak için araca ne yapmamız gerektiği konusunda artık çok net bir fikrimiz var."

"Çok sıkı bir çalışma sürüyor ama umarım yakında bunun meyvelerini görmeye başlarız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Mol: "Antonelli'nin Williams'a katılmayacağına inanmıyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Mol: "Antonelli'nin Williams'a katılmayacağına inanmıyorum"

Mol: "Antonelli'nin Williams'a katılmayacağına inanmıyorum"

Formula 1
Miami GP
Mol: "Antonelli'nin Williams'a katılmayacağına inanmıyorum"
Brundle'a göre Norris'in Miami'deki hatası neydi?

Brundle'a göre Norris'in Miami'deki hatası neydi?

Formula 1
Miami GP
Brundle'a göre Norris'in Miami'deki hatası neydi?
Hamilton: "DRS olmasaydı yarışta daha fazla sıra kaybederdim"

Hamilton: "DRS olmasaydı yarışta daha fazla sıra kaybederdim"

Formula 1
Miami GP
Hamilton: "DRS olmasaydı yarışta daha fazla sıra kaybederdim"

Son Haberler

WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

WRC WRC
Portekiz Rallisi
WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"
Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

F1 Formula 1
Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye