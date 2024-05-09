Shovlin: "Ne yapmamız gerektiği konusunda net bir fikrimiz var"

F1'in yer etkisi kurallarının 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana sadece tek bir yarış galibiyetiyle sınırlı kalan Mercedes, 2024'te W15 ile galibiyet mücadelesine geri dönmeyi hedefliyordu.

Ancak sekiz kez Markalar Şampiyonu olan Mercedes, henüz podyum bile elde edememiş durumda.

Mercedes, 2024'ün ilk büyük geliştirme paketini Miami'de tanıttı ve Florida'ya önemli ölçüde değiştirilmiş bir tabanla geldi.

Yeni parçalara sahip olmalarına rağmen Lewis Hamilton ve George Russell yarış günü fazla bir etki yaratmakta zorlandılar ve sırasıyla altıncı ve sekizinci oldular.

Mercedes'in yarış sonrası bilgilendirme programına katılan Shovlin, takımın artık W15 için gerekli geliştirme yönü hakkında 'çok net bir fikre' sahip olduğunu iddia etti.

"Güncelleme kitimizin yaklaşık yarısını Miami'ye getirmeyi başardık, diğer yarısı da Imola'ya gelecek."

"Gelecek yarışlar üzerinde çok sıkı çalışarak onlara da yenilikler getirmeye çalışıyoruz."

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Beklendiği gibi oldu mu? Evet, her şey tabandan beklediğimiz performansı veriyor gibi görünüyor.

"Şu an sorun, diğer herkesin araçlarını geliştiriyor olması."

"Ayrıca, pilotlarımızın mücadele etmek zorunda kaldığı yol tutuş sorunları, tüm bu performansı ileriye doğru atılmış düz bir adım olarak görmeyi zorlaştırıyor."

"Aracın bu süre zarfında seanstan seansa oldukça farklı davranabileceğinin de farkındayız."

"Ancak son birkaç yarıştan sonra, daha kolay yol tutuşunu sağlamak ve önemli sıralama turlarında istedikleri yere gittiğinden emin olmak için araca ne yapmamız gerektiği konusunda artık çok net bir fikrimiz var."

"Çok sıkı bir çalışma sürüyor ama umarım yakında bunun meyvelerini görmeye başlarız."